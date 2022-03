Efter fyra år på University of New Hampshire lämnar Filip Engarås collegeligan i USA. Svensken har skrivit på ett tvåårigt AHL-kontrakt med Bakersfield Condors.

Filip Engarås lämnade Skellefteå AIK 2018 för att satsa på en collegekarriär med Univeristy of New Hampshire. Efter fyra år i collegeligan flyttar nu den 22-årige centern, men det blir inte någon hemkomst till Sverige.

I stället har Engarås skrivit på ett tvåårigt AHL-kontrakt med Bakersfield Condors, meddelar AHL-klubben på sin hemsida. Kontraktet påbörjas nästa säsong, men redan nu kommer 22-åringen att ansluta till Bakersfied på ett så kallat ATO-kontrakt (Amateur Tryout Agreement) för den resterande delen av den här säsongen.

I Bakersfield återförenas Engarås med Filip Berglund. De två har tidigare spelat juniorhockey i Skellefteå tillsammans. Även en annan tidigare Skellefteåspelare, Philip Broberg, återfinns i Bakersfield.

MISSADE EN HEL SÄSONG

Det hör inte till vanligheterna att svenska spelare skriver AHL-kontrakt, men den här säsongen spelar den förre Djurgårdsbacken Andreas Englund på ett AHL-kontrakt med Colorado Eagles och tidigare har bland annat den nuvarande Timråbacken Tim Erixon spelat på AHL-kontrakt i farmarligan.

Engarås draftades i sjätterundan av Edmonton Oilers 2020, men får alltså börja sin proffskarriär med att spela på ett AHL-kontrakt med Oilers farmarlag i Kalifornien.

På grund av de sex SHL-matcher Engarås gjorde med Skellefteå AIK tvingades han stå över hela den första collegesäsongen med University of New Hampshire, vilket gjorde att han bara spelade tre säsonger under sina fyra år i collegeligan. Totalt producerade stockholmaren 47 poäng (21+26) på 80 matcher under sin tid i NCAA.

