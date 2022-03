Uppgifter: Stjärnan stannar – skriver på lukrativt kontrakt

Tomas Hertl är en av San Josés största stjärnor och en av ligans bästa centrar. Nu kommer uppgifter om att 28-åringen skriver på ett nytt, långt, kontrakt med Sharks.

Med ett utgående kontrakt och låga slutspels-förhoppningar kändes det inte som en omöjlighet att Tomas Hertl och San José Sharks skulle gå skilda vägar.

Men nu har den tjeckiske centern sajnat ett kontrakt som får honom att stanna i Kalifornien de kommande åtta åren, enligt uppgifter.

San José har haft en nedåtgående trend över de senaste åren men en av få ljusglimtar har varit Tomas Hertl. Tjecken har klivit fram som en ledare och visat upp en hög nivå.

Något han nu får betalt för.

28-åringens nya kontrakt med Sharks är åtta år långt. Ett kontrakt som kommer att ge honom, i runda slängar, 600 miljoner svenska kronor.

Tomas Hertl extension in SJ expected to be 8 years at around $8M AAV