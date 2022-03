Erik Källgren fick en perfekt start på sin NHL-karriär. I natt stoppade han 35 skott och höll nollan när Toronto 4-0-besegrade Dallas.

– Det är mycket känslor, säger han.

Jack Campbell bar Toronto under säsongens inledning, men under 2022 har hans form dalat betänkligt. När han nu dessutom åkt på en skada har backupen Petr Mrázek kastats in i Torontokassen, utan att göra det bättre.

Därför fick Erik Källgren i natt NHL-debutera från start, efter att ha fått hoppa in i matchen dessförinnan. Och kanske är det han som är lösningen på Maple Leafs enorma målvaktsproblem? Han fick i alla fall en perfekt start på sin NHL-karriär, genom att stoppa 35 skott och bli den blott fjärde Torontomålvakten någonsin att hålla nollan i sin NHL-debut. Han är en av 39 målvakter i hela NHL:s historia som lyckats med bedriften.

HAR LÄCKT

Källgren utsågs till matchens första stjärna och var den enskilt största anledningen till att Toronto 4-0-besegrade Dallas.

– Det känns bra. Det är mycket känslor men jag är väldigt glad för segern. Jag försöker bara ha kul och njuta av ögonblicket. Det låter som en klyscha, men det var så jag försökte ta mig an matchen, säger han enligt nhl.com.

Toronto hade inför Källgrens stormatch släppt in minst fyra mål i sex raka matcher.

– Hockey är en svår sport när du måste hämta pucken ur din egen kasse hela tiden, konstaterade Maple Leafs coach Sheldon Keefe.

“HAN VAR OKEJ…”

Erik Källgren gör sin andra säsong i Nordamerika. Han åkte över för att försöka etablera sig i Arizonas organisation säsongen 19/20, men gjorde då bara två matcher i AHL och tre i ECHL. Efter att sen ha spelat i finska TPS samt vunnit SM-guld med Växjö skrev han på för Frölunda till den här säsongen - men fick efter sin slutspelssuccé i stället ett nytt NHL-kontrakt. Under säsongen har han gjort 26 matcher i AHL, släppt in tre mål per match och räddat 90 procent av skotten.

Han var inte den enda svensken som utmärkte sig i matchen. Även Rasmus Sandin var vass och gjorde ett mål. Sandin hyllade, förstås, sin landsman.

– Han var okej, sade han med ett skratt och tillade:

– Erik såg väldigt lugn ut där ute. Jag är superglad för hans skull.

Målet var Sandins femte för säsongen och gav Toronto en 1-0-ledning. Målet blev alltså matchavgörande.

Toronto - Dallas 4-0

Toronto: Rasmus Sandin, John Tavares, Ondrej Kase, Ilja Michejev,

Dallas:

