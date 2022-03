Djurgårdsfloppen lägger ner karriären

Djurgården värvade NHL-meriterade Peter Holland inför säsongen. Men det blev bara 15 SHL-matcher innan kanadensaren lämnade klubben. Nu kommer beskedet att forwarden avslutar sin karriär.

– Det var dags att konfrontera verkligheten att hockey inte längre är ett nöje för mig, skriver 31-åringen på twitter.

Peter Holland hade ingen rolig tid i SHL. I den dåvarande jumbon Djurgården hade kanadensaren högt ställda förväntningar men var allt som oftast rejält kritiserad.

På 15 SHL-matcher blev det noll mål och sex assist. Den NHL-rutinerade spelaren blev mest uppmärksammad för överfallet på Fredrik Styrman.

Nu skriver forwarden på sin twitter att ishockeykarriären är över.

– Det var inget lätt beslut, men om jag ska vara ärlig mot mig själv, det var dags att konfrontera verkligheten att hockey inte längre är ett nöje för mig. Jag var inte längre dedikerad till att bli bättre och blev därför en sämre spelare.

I have decided to step away from the game of hockey. It feels weird to say retire, but I guess that’s what it is.



