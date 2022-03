Han är den poängmässigt bästa 03:an i Hockeyallsvenskan och nyligen draftad av Dallas. Södertäljes Albert Sjöberg berättar för Hockeysverige om vägen från Täby till Södertälje och avslutningen på säsongen.

– Jag har tagit stora kliv i min utveckling på isen och blivit bättre i många aspekter av mitt spel, säger Sjöberg till Hockeysverige.

TÄBY (Hockeysverige.se)

Trots att Södertälje är inne på en tuff resa i Hockeyallsvenskan finns det en del ljusglimtar. En av dessa är Albert Sjöberg. Just nu är han den poängmässigt bästa 03:a i Hockeyallsvenskan. På 39 matcher har han svarat för tio mål och totalt 17 poäng. En stor del av sin hockeyuppfostran har han fått i IFK Täby tillsammans med bland andra Jonathan Myrenberg, Marcus Limpar Lantz, Rasmus Leijonhielm, Gabriel Kangas med flera.

– Här i Täby hade vi en riktigt bra grupp och många bra tränare. I början hade vi Pelle Lindberg och David Kangas. Sedan tog Jimmy Anderström över. Dom här tränarna var väldigt drivande, berättar Albert Sjöberg då hockeysverige.se träffar honom på ett café i Täby Centrum.

– Gruppen i sig var perfekt och vi hade väldigt roligt både på och av isen. Från det laget har jagkompisar för livet, vilket är skitkul.– Vi hade Marcus pappa, Niklas Lantz, som är en jätteduktig fys-tränare. Han är väldigt kunnig inom det ämnet. Samtidigt pushade vi i gruppen på varandra hela tiden.

Hur mycket kontakt har ni från det här laget idag?

– Väldigt mycket. Vi brukar träffa varandra utanför isen då vi är hemma här även om dom andra killarna inte är hemma så jättemycket.

Många av dina kompisar från det här laget har redan åkt över till USA för att fortsätta sin

hockeyutbildning, är det här något som lockat även dig?

– Just nu är det inget jag lockas av. (Oscar) Jellvik ska till Boston för att gå på college så jag har haft tanken att gå på college innan jag flyttades upp i A-laget förra säsongen precis efter jul.

– När jag fick chansen i SSK kände jag att det var något jag inte kunde tacka nej till. Det är en ära att få representera Södertäljes A-lag, berättar 18-åringen som har Danderyd/Enebyberg som moderklubb och inledde sin hockeyresa på Danderydsvallens uterink.

– Jag höll även på lite med slalom, men framför allt höll jag även på med golf och fotboll (Danderyds SK). Någonstans låg alltid ishockeyn först eftersom jag tyckte det var så kul. På somrarna kunde jag hålla på med fotboll vid sidan av.

Inför säsongen 2019/20 valde Albert Sjöberg att lämna Täby för spel på andra sidan av Stockholm, i Södertälje SK.– Jag hade en bra kommunikation med Stefan Gustafsson, deras då junioransvarige. Det kändes bra samtidigt som jag hade nära hem, ungefär 40 minuter med bil.– Dessutom kände jag Elliot Edman innan och det var lite så jag lärde känna ”Ludde” (Ludvig Jansson) och dom andra i laget.

Första ett och ett halvt åren bodde han på ett internat utanför Nykvarn.



– Ute i skogen på en skola. Vackstanäs heter det. Det var lite skillnad mot Täby. Jag och sex till bodde där så vi var ett litet gäng. Vi käkade frukost tillsammans. Sedan åkte vi till ”HG” (Hockeygymnasiet) på morgon. Den här tiden var jättekul. Vi hängde på kvällarna, spelade pingis och så vidare. Dessutom hade vi gym och bastu där så allt var perfekt.

– Det fanns bussar som gick in till Södertälje. Antingen åkte vi buss, men dom flesta av oss hade ”moppebilar” så vi samåkte lite.

Redan under sin andra säsong i Södertälje fick Sjöberg debutera i Hockeyallsvenskan.



– Själva debuten fick jag sitta på bänken och kolla på från sidan. Det var en riktig cool atmosfär i ishallen (Scaniarinken).

– Dagen efter skulle vi möta Almtuna. Då sa man på kvällen innan att jag skulle börja i en line. ”Oj”. Självklart blev jag lite nervös, men visste också att det skulle bli väldigt kul. Jag kom till ishallen och försökte förbereda mig som vanligt, men det var väldigt spänt.

– När jag kom ut på isen var jag full av energi och jag åkte runt en back och gjorde mål så det var en perfekt debutmatch på isen.



Samma säsong fick han spela U18-VM i USA.



– Det var mycket snack med tränarna i Södertälje att jag först skulle tänka på den ishockey jag

spelade i A-laget. Sedan fick landslaget komma efter.

– Jag tog stora kliv i J20 under hösten. Då kände jag att förhoppningsvis kunde jag komma med på något landslagsläger. På våren, efter ett tiotal matcher i Hockeyallsvenskan fick jag chansen.



Hur ser du idag tillbaka på U18-VM turneringen?

– VM var i Austin, Texas så det var coolt. Jag bodde med Simon Robertsson. Vi hade väldigt roligt, spelade mycket PS4 (playstation) och hängde med gruppen.



Den här säsongen har varit en succé för 18-åringen från Danderyd där han just nu ligger sexa i lagets interna poängliga med sina 17 poäng.



– Jag har tagit stora kliv i min utveckling på isen och blivit bättre i många aspekter av mitt spel. Jag tycker också att jag blivit proffsigare utanför isen med kost och fys-delen under säsong.



Vad var det som fick dig att inse vad som krävs för att nå toppen?

– I J20 förra säsongen fick jag en liten läxa och blev nedflyttad till J18. Jag spelade helt enkelt för svårt och fick förklaringen av Andreas Lindbäck att jag måste spela på mina styrkor, använda mitt skott och min fart.

– Dom kallade sedan tillbaka mig efter en match i J18. Då gjorde jag hattrick två matcher i rad som U18-spelare, vilket var väldigt kul. Det var lite då som jag fattade ”Det är så här jag ska jobba, spela och utveckla mina styrkor”.

Södertäljes säsong har varit ett misslyckande och just nu talar inför kvällens avgörande en del för att laget måste kvala för att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan.



– Jag tycker att vi haft väldigt många spelare in och ut under säsongen samtidigt som vi inte riktigt fått den här ”winning is a habit” känslan. Det har blivit mycket att när vi vunnit har vi inte riktigt lärt oss av vad vi gjort under matchen. Vi faller tillbaka till en grund som inte är tillräckligt bra.



Kan man förklara på ett vettigt vis hur det kan bli så?

– Nej, jag vet faktiskt inte hur jag ska förklara det. Vi går ner i tempo. Till exempel efter att vi släppt in ett mål.



Hur mycket press och stress känner du personligen över det utsatta läget?

– Klart att jag känner mig lite stressad. Det är ingen som vill vara i den här sitsen som lag eller individ. Vi får se hur det går imorgon (läs: idag) och förhoppningsvis kommer vi slippa kval. Om det blir kval får vi lära oss av det. Jag måste se det så också.

– Vi har några i laget som varit med om kval innan både uppåt och neråt. Dom vet hur man ska spela i sådana här kval så vi andra får lyssna och ta lärdom av dom.



Har det blivit annorlunda med Pelle Hånberg och Björn Lidström som coacher?

– Ja, det har blivit lite förändringar. Pelle coachar lite mer i båset utefter hur matchbilden ser ut. Han har inte heller svårt att gå ner på ”lines” eller toppa om det krävs. Det är också lite vi behöver just nu för att hålla oss kvar i matcherna. Jag tycker att det blivit bra samtidigt som han och Björn är väldigt motiverande.

Hur går snacket i gruppen, tittar ni bara till nästa match eller pratar ni även om vad som kan hända längre fram?

– Just nu har det varit att vi tagit varje match som kommer, att göra vårt absolut bästa i varje match och försöka vinna till varje pris. Sedan har det inte gått så bra som vi hade hoppats på. Nu får vi först se matchen mot Troja och om det blir kval eller inte.

Vad krävs det av er om ni ska hålla er kvar i Hockeyallsvenskan oavsett om det blir kval eller inte?

– Mer disciplin och jag tycker att vi måste vara mer offensiva. Vara mer hungriga och desperata

framför mål. Vilja ta pucken till målet i stället för att hålla på snurra på utsidan och ta skott som inte betyder något.

I somras blev Albert Sjöberg draftad av Dallas samtidigt som han har kontrakt med SSK till och med säsongen 2022/23.



– Jag satt hemma i soffan med min familj, ”Ludde” Jansson och Elliot Edman. Vi kollade på draften tillsammans. Någonstans hoppades jag på att bli draftad oavsett vilken runda den skulle bli. Jag blev vald i sjunde rundan.

– Först ringde Rickar Öqvist, som är vår sportchef nu, upp mig och hälsade mig välkommen till Dallas. Det var jäkligt coolt. Dagen efter ringde Per Johansson upp mig. Vi har kontakt dagligen nu och försöker göra det bästa för min utveckling.



Hur ska det bli att spela hockey i Dallas?

– Det kommer bli kul. Vi får se hur det blir i sommar då jag åker över till campen där. Det blir första campen eftersom dom inte hade någon förra året på grund av pandemin.



Vad vet du om organisationen?

– Att man har mycket fans, är en väldigt fin stad och många cowboyhattar (skratt). Det är lite

cowboystuket över det hela. Samtidigt är det varmt och dom har spelat in några filmer där vilket är coolt.



Vad har Dallas sagt om din framtid i organisationen?

– Att jag ska fortsätta här i Sverige den här säsongen. Sedan får vi se vart det tar oss. Jag tycker det är väldigt kul att jobba med dom och jag hoppas att dom tycker det är kul att jobba med mig.

– Jag hade gärna velat åka över redan nu, men det är dom som bestämmer när dom tycker att jag är redo, om det är redan nästa år eller när det blir. Det kvittar, men visst hade det varit jättekul att få komma över dit. Men just nu fokuserar jag på Södertälje, att vi ska bli kvar i Hockeyallsvenskan och inget annat, avslutar Albert Sjöberg.

