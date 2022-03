Juhani Tyrväinen fick matchstraff efter att ha träffat linjedomaren i ansiktet med sin klubba.

Nu kräver C More-experten Niklas Wikegård att domarna blir avstängda.

– Det är det grövsta misstag och det sämsta jag sett någonsin, säger Wikegård i ett klipp på Instagram.

Det var märkliga scener som utspelade sig i slutet av den tredje perioden mellan Timrå och Luleå under måndagens SHL-match.

Luleås Juhani Tyrväinen fick nämligen matchstraff – efter att ha träffat domaren i ansiktet med sin klubba.

Tyrväinen lyfter klubban precis samtidigt som en av linjedomarna åker bakom honom och ska plocka upp pucken. Finländarens klubba träffar då linjedomaren i ansiktet och efter en längre konferens mellan de fyra domarna väljer de att visa ut Luleåforwarden.

Efteråt var Luleåtränaren Thomas Berglund rasande i en intervju med C More.

– För det första, om man tror att han medvetet slår en domare i ansiktet med klubban – då måste man allvarligt talat gå tillbaka till grunderna och tänka efter. Det är ju ofrivilligt, han ser ju inte att domaren kommer där. Man slår inte en domare i huvudet – det gör ingen, det måste man ju förstå. Det är bedrövligt tycker jag, han ser ju inte att domaren kommer där. Herregud, sade “Bulan” Berglund efter matchen.

WIKEGÅRD: ”DE BORDE BE OM URSÄKT”

Nu ger även C More-experten Niklas Wikegård sin syn på situationen.

Han tycker att domarna borde stängas av efter matchstraffet.

– Allvarligt talat, alla domarna som var inblandade i incidenten med Tyrväinen måste bli avstängda för resten av säsongen. Tyrväinen lyfter bara klubban, en ren olyckshändelse, och att den assisterande domaren, eller de andra tre domarna, inte kan förstå att det är en olyckshändelse… Att ge matchstraff till Tyrväinen är bottenlöst dåligt, säger Wikegård i ett klipp på Instagram.

Domarna ville inte ställa upp på en intervju i C More efteråt men nu menar Wikegård menar även att domarna borde be om ursäkt.

– Jag förväntar mig starka konsekvenser och jag förväntar mig att domarna ringer upp och ber om ursäkt till Tyrväinen och till Luleå. De ska inte få döma en enda match resten av säsongen. Det är det grövsta misstag och det sämsta jag sett någonsin, och det säger lite grann om vart vi är på väg med vårt “domeri”, säger Niklas Wikegård.

