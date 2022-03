Klart: Så spelas kvalet till SDHL

Play off-spelet till SDHL-kvalet är färdigspelat. Nu står det klart hur kvalet till högstaligan kommer att spelas.

Efter att Leksand lyckats besegra AIK i förra veckans möte lagen emellan så stod det klart att Stockholmslaget, tillsammans med redan avsågade jumbon Göteborg, kommer att tvingas kvala för att hålla sig kvar i SDHL.

I egenskap av nästjumbo fick AIK välja motstånd i kvalet, där de under måndagsmorgonen valde Malmö. Skånelaget har gått som tåget i Damettan och Damhockeyallsvenskan under säsongen, där man endast förlorade en match under hela säsongen. I play off-spelet har Malmö sedan slagit ut både Södertälje och Färjestad.

För Göteborg väntar ett kvalspel mot Skellefteå. Liksom Malmö har Skellefteå gått starkt under säsongen, där man vann den norra Damhockeyallsvenskan i överlägsen stil innan man svepte både SHK Hockey och ärkerivalen Björklöven i play off-spelet.

Kvalspelet påbörjas på torsdag med hemmamatcher för Damettan-lagen, innan SDHL-lagen spelar hemma under lördag och eventuellt söndag. Matchserierna spelas i bäst av tre matcher och vinnarna tar en plats i SDHL säsongen 2022/23.

Så spelas kvalet till SDHL

17 mars 19:00: Malmö – AIK

17 mars 19:00: Skellefteå – Göteborg

19 mars 15:00: AIK – Malmö

19 mars 15:00: Göteborg – Skellefteå

20 mars 15:00: AIK – Malmö (eventuellt)

20 mars 15:00: Göteborg – Skellefteå (eventuellt)

TV: Markus Näslund: "Var lite anti-MoDo"

Matchrapporter: AIK klara för kval i SDHL efter förlust mot Leksand HV 71 höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC Brynäs höll nollan och tog stark seger mot AIK Linköping ryckte i sista perioden och vann mot AIK Modo Hockey har fyra raka segrar – vann mot Göteborg HC med 6-2