Superstjärnan till attack mot Dahlin – kan stängas av

Auston Matthews var rejält frustrerad i 2–5-förlusten mot Buffalo i Heritage Classic. Med fem minuter delade superstjärnan ut en crosschecking i halstrakten på Rasmus Dahlin – vilket kan innebära en avstängning för Matthews.

Matchen hade redan runnit Toronto Maple Leafs ur händerna i nattens utomhusmatch i Hamilton när Auston Matthews tappade humöret.

När det återstod fem minuter av matchen knuffade Rasmus Dahlin in Torontos superstjärna i Buffalos målbur, varpå Matthews svarade upp med att crosschecka Dahlin över nack- och halstrakten.

Både Dahlin och Matthews fick varsin crosschecking-utvisning i samband med händelsen, men nu kan Matthews straffas i efterhand. Via sin hemsida meddelar NHL att Matthews kommer att ha ett möte med NHL Department of Player safety under måndagen, där Torontostjärnan ska förklara och ge sin syn på händelsen.

TVÅ SVENSKPOÄNG

Matthews hade dessförinnan gjort ett av Maple Leafs mål i matchen, då han gav laget en 2–1-ledning tidigt i den andra perioden. Leafs skulle dock tappa greppet om matchen, då Sabres först kvitterade matchen genom Vinnie Hinostroza innan Sabres drog ifrån till en 5–2-ledning i slutperioden.

Stora segerorganisatörer för Sabres var Hinostroza och Peyton Krebs som stod för totalt fem poäng i matchen.

– Vinnie är en fantastisk kille. Han levererar varje kväll. Det är kul att se honom få betalt för det också, säger Krebs till NHL.com.

Robert Hägg stod för en assist i matchen för Buffalo, medan William Nylander hade en passningspoäng på Ondrej Kases 1–0-mål i den andra perioden.

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5–2 (0–0, 2–2, 3–0)

Buffalo: Petron Krebs 2 (6), Vinnie Hinostroza 2 (10), Tage Thompson (24).

Toronto: Ondrej Kase (12), Auston Matthews (45).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.