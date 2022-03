Skellefteå nollades borta mot Linköping.

Då röt både lagkaptenen Oscar Möller och tränaren Robert Ohlsson ifrån mot lagets insats .

– Ska det krävas att man får en rejäl utskällning direkt så får det vara så, säger Möller.

– Jag är förbannad, vår prestation här i dag irriterar mig något djävulskt, säger Ohlsson.

Söndagskvällens SHL-match mellan Linköping och Skellefteå var viktig för båda lagen då LHC hade möjlighet att skaffa distans till lagen under kvalstrecket och Skellefteå kunde knappa in på Rögle och Luleå i jakten på seriesegern.

Tidigare den här säsongen har Skellefteå varit dominanta mot Linköping då de har vunnit med 4-0, 2-0 och 5-0 i de tre mötena lagen emellan under säsongen.

Det var dock hemmalaget Linköping som tog kommandot i kvällens drabbning och stjärnforwarden Broc Little spräckte sedan den lååånga nollan mot Skellefteå med ett powerplay-mål i slutet av den första perioden.

I den andra perioden kom också 2-0 till LHC i spel fem-mot-tre då den danske OS-spelaren Patrick Russell tillskrevs målet efter att Skellefteåbacken Petter Granberg varit sist på pucken innan den gick i nät.

MÖLLER OCH OHLSSON KRITISKA

Efter 40 spelade minuter var Skellefteås lagkapten Oscar Möller då rejält missnöjd med lagets spel och i periodpausen kritiserade han lagets insats.

– Vår prestation är inte så speciellt bra skulle jag säga. Utvisningarna som vi tar de… Vi krigar på bra men det tar ju mycket energi att spela boxplay hela tiden. Jag tycker att det är lite slarvigt i passningsspelet, vi försöker lägga lite snygga pass i mittzon när vi kan få ner den djupt i stället. När vi redan vet att det går lite kämpigt så är det back to basics, gör det enkla och bygg därifrån. Det här är inte bra alltså, säger Möller till C More och fortsätter:

– Man måste ju vara påkopplad. Ska det krävas att man får en rejäl utskällning direkt så, ja då får det vara så.

Skellefteå förlorade sedan med 3-0 efter att Christoffer Ehn gjort mål på friläge i den tredje perioden.

Bortalaget från Västerbotten fälldes i mångt och mycket av den dåliga disciplinen då de drog på sig sju tvåminutersutvisningar under matchen. Tränaren Robert Ohlsson var då, likt sin lagkapten, också kritisk mot hur laget agerade.

– Det var en jäkligt slätstruken hockeymatch från Skellefteå AIK:s sida tyvärr. Vår prestation här i dag irriterar mig något djävulskt om jag ska vara ärlig, den är långt ifrån godkänd. Jag är förbannad, säger Ohlsson till C More och fortsätter:

– Någonstans får vi ju bestämma oss. Vi har spelat en säsong som har varit bra till fram till för sex matcher sedan eller nåt sedan har det varit skräp. Nu får vi bestämma oss vad vi ska göra av den här säsongen.

HÖGBERG HÖLL NOLLAN

Även om Skellefteå inte visade upp sin bästa sida under söndagen så stod Linköping för ett fint spel och kunde ta tre viktiga poäng.

Den stora matchhjälten blev målvakten Marcus Högberg som räddade alla 23 skott som Skellefteå sköt för att hålla sin tredje nolla den här säsongen. Han klev speciellt fram för Linköping under den tredje perioden då Skellefteå pressade på för en reducering.

– Jag måste hylla försvaret och var starka framför min kasse igen. Skellefteå hade några farliga lägen men vi redde ut det väldigt bra, säger Högberg till C More och fortsätter:

– Vi var inte alls nöjda med insatsen nere i Malmö, det var alldeles för dåligt. Men i dag så känner jag igen oss igen och vi krigar och krigar. Det var en bra match av oss här.

Segern innebär att Linköping nu kliver upp på 64 poäng och de tar därmed ett stort kliv mot att säkra nytt kontrakt i SHL. De har nu nämligen sju poäng ner till Djurgården under kvalstrecket och båda lagen har tre matcher kvar att spela. LHC ser i stället ut att kunna blicka uppåt då de har tre poäng upp till Brynäs och Oskarshamn som innehar de sista slutspelsplatserna.

Skellefteå ligger fortsatt trea i SHL med sex poäng upp till tvåan Luleå och sju poäng upp till serieledande Rögle.

Linköping – Skellefteå 3–0 (1-0,1-0,1-0)

Linköping: Broc Little, Patrick Russell, Christoffer Ehn.

Skellefteå: –

