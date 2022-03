Oscar Engsunds succé i SHL har gjort att KHL-klubbar erbjudit Luleåbacken kontrakt. För NSD berättar 28-åringen att han nobbat alla anbud.

– Det där är avblåst, säger Engsund till tidningen.

Oscar Engsunds succé i SHL den här säsongen har inte gått KHL-klubbarna förbi. Enligt NSD har Luleåbacken möjlighet att bryta sitt avtal med SHL-klubben för KHL-spel, men något spel i KHL kommer det inte att bli nästa säsong.

För NSD berättar Engsund att han nobbat alla anbud han fått från KHL efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Det där är avblåst. Jag vill inte åka dit som det är nu. Det som händer är åt helvete, säger Engsund till NSD.

KOMMER FULFÖLJA KONTRAKTET

I stället kommer Engsund att fullfölja det nuvarande avtalet med Luleå som sträcker sig över nästa säsong. Därefter är det alltjämt oklart vad som händer. Än så länge har han inte erbjudits något nytt kontrakt av SHL-klubben.

– Jag har inte tänkt så mycket på det, men jag och min familj trivs hur bra som helst här, och vi har köpt hus, säger Engsund.

Engsunds fina spel i Luleå den här säsongen gav honom en plats i Tre Kronor under hösten, där han spelade tre landskamper under Channel One Cup i Moskva. Totalt har det blivit 20 poäng (8+12) på 42 matcher i SHL den här säsongen för Engsund.

Annons

TV: Studio Oddset om glödheta bottenstriden

Matchrapporter: Luleå vann borta mot Oskarshamn Efterlängtad seger för Brynäs – bröt förlustsviten mot Luleå Ryck i sista perioden avgjorde för Djurgården borta mot Luleå Pontus Andreasson tremålskytt i Luleås seger mot Leksand Luleå segrare borta mot Örebro Hockey