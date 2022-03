Nej, Janis Kalnins tid i Växjö blev inte speciellt lyckad. Nu lämnar han klubben för spel i Tappara.

Janis Kalnins värvades in för att ersätta Viktor Fasth, men fick det inte att stämma i Växjötröjan. Det blev 17 matcher, 2,84 insläppta mål per match och en räddningsprocent på blygsamma 88,7.

Nu lämnar den lettiske OS-målvakten klubben omedelbart, och avslutar säsongen i den finska CHL-finalisten Tappara i stället. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Kalnins har spelat i Finland under tre säsonger - men då uteslutande för KHL-klubben Jokerit. Det här blir första gången han spelar i den finska högstaligan.

– Kalnins kommer att förstärka vårt målvaktsspel ytterligare under resten av säsongen i. Vi känner till hans skicklighet som målvakt väl och därför beslutade vi oss för att ta in honom när det blev möjligt, kommenterar Jukka Rautakorpi, Tapparas sportchef.

Växjö värvade inför deadline Emil Larmi, vilket gjorde att Kalnins blev överflödig i konkurrensen med Larmi och Adam Åhman.

