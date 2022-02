Wayne Gretzky: ”Tycker inte Ryssland ska få spela JVM”

Flera landslag i andra sporter har tagit ställning och sagt att de inte vill spela mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Nu tycker Wayne Gretzky att Ryssland borde uteslutas från sommarens JVM.

– Jag tycker att vi inom internationell hockey måste sätta ner foten, säger Gretzky.

Det har varit ett stort avståndstagande gentemot allting som har med Ryssland att göra efter att landet har invaderat Ukraina.

Exempelvis inom sportens värld så har flera landslag i andra sporter tagit ställning genom att säga att de vägrar spela mot det ryska landslaget.

Bland annat det svenska fotbollslandslaget – tillsammans med Polen – har valt att gå ut och säga att de inte tänker spela mot Ryssland i det kommande VM-kvalet.

Nu vill legendaren Wayne Gretzky, känd som den bästa hockeyspelaren genom tiderna, att ishockeyn ska gå samma väg som övriga sporter. I TNT:s sändning av nattens utomhusmatch mellan Nashville Predators och Tampa Bay Lightning säger Gretzky att han tycker att Ryssland borde stoppas från att delta i JVM som spelas i sommar.

– Jag blev glad när jag såg att det polska fotbollslaget sade att de inte tänker spela mot Ryssland. Jag tycker att vi inom internationell hockey måste sätta ner foten och säga att de inte får spela i JVM. Som kanadensare, eftersom turneringen går i Edmonton, så måste vi göra ett ställningstagande, säger Wayne Gretzky i NHL on TNT.

WIKEGÅRD KRITISERADE IIHF

IIHF ska ha kallat till ett möte för att diskutera om Ryssland ska få arrangera JVM i Novosibirsk samt hockey-VM för herrar i Sankt Petersburg 2023. Än har dock inget bestämts eller kommunicerats kring det.

Under gårdagens sändning av “Hockeylördag” i C More så var experten Niklas Wikegård kritisk mot IIHF:s agerande.

– Det är snuskigt och det har varit det hela tiden. Vi fick knappt loss hockey-VM från Belarus. Det har varit så i många många år och hockeyn är trög när det kommer till att ta ställning för saker. Det är väldigt mycket vänskapskorruption, det blir snuskigt, det är läskigt och det är äckligt i mina ögon, sade Wikegård då.

