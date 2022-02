Robin Lehner är skadad och då har Marc-André Fleurys namn cirkulerat som en möjlig lösning för Vegas Golden Knights.

Det förnekar dock klubbens general manager.

– Det finns absolut ingen sanning i de ryktena, säger Kelly McCrimmon.

Tidigare i veckan meddelades det att Robin Lehner är skadad och kommer att vara borta den närmaste tiden för Vegas Golden Knights. I värsta fall kan svensken till och med tvingas opereras för skadan.

Då har Frank Seravalli på DailyFaceoff.com rapporterat att Vegas skulle kunna vara intresserade av att plocka tillbaka stjärnmålvakten Marc-André Fleury för att ersätta skadade Lehner.

Det förnekas dock av Vegas Golden Knights.

– Det finns absolut ingen sanning i de ryktena. Jag brukar vanligtvis inte kommentera sådant men nu när det har blivit ett sådant liv om det här så tycker jag att det är viktigt att låta folk veta att det inte kommer att hända, säger general managern Kelly McCrimmon till Las Vegas Review-Journal.

GM Kelly McCrimmon on a potential Marc-Andre Fleury reunion: “There is absolutely no credence to that rumor at all. I wouldn’t normally speak (officially) on such things, but there will be so much racket about this, it’s important to let people know that’s not going to happen.”