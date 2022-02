Arvid Söderblom har tidigare fått spela två NHL-matcher den här säsongen.

Nu kallas den förre Skellefteåmålvakten upp och kommer få vakta kassen igen för Chicago Blackhawks.

I fjol gjorde Arvid Söderblom succé i Skellefteå och fick sedan ett NHL-kontrakt av Chicago Blackhawks.

Han har därefter imponerat i farmarligan AHL vilket lett till att han tidigare under säsongen har flyttats upp och fått spela två NHL-matcher hos Blackhawks.

Nu kommer det att bli en tredje.

Under onsdagen meddelar nämligen Chicago att Söderblom kallas tillbaka upp till NHL-laget och coachen Derek King bekräftar även att den 22-årige svensken kommer att vakta kassen när laget tar emot Columbus Blue Jackets under natten mellan torsdag och fredag.

Derek King said Arvid Soderblom will start in goal tomorrow vs. Columbus and Marc-Andre Fleury will start Friday vs. Dallas. #Blackhawks