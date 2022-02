Damkronorna vann mot Danmark i den avgörande gruppspelsmatchen.

Robin Olausson ger här sina tankar efter ödesmatchen – och blickar framåt mot kvartsfinalen mot Kanada.

”Bra” start för en gångs skull

Damkronorna har genomgående börjat matcherna dåligt i OS och i alla de tre första matcherna är det motståndarna som har tagit ledningen i den första perioden.

I dag var det dock annorlunda för Sverige. Det vore väl en överdrift att säga att Sverige spelade bra i inledningen men det var i alla fall bättre än i tidigare matcher. De var mer aggressiva – vilket dock ledda till flera utvisningar – men de såg ut att vara mer på alerten direkt från start jämfört med tidigare matcher.

Det ledde också till att Damkronorna äntligen fick göra första målet i en match och det bäddade också för att Sverige kunde ha en ledning efter 20 minuter för första gången i mästerskapet. Det gav en bra skjuts in i resten av matchen som till slut kunde leda till seger mot Danmark.

Dålig disciplin – men bra boxplay

Sverige har haft det tufft att hålla sig utanför utvisningsbåset under OS så här långt. De hade dragit på sig tio utvisningar på de tre första matcherna men i dagens match var det ännu värre då Damkronorna drog på sig hela fyra utvisningar under de första tio minuterna vilket gjorde att de fick spela hela åtta minuters boxplay under de första tolv minuterna.

Trots det hade Sverige alltså lyckats ta ledningen mot Danmark och de höll tätt alla fyra gångerna i den första perioden. Totalt fick de spela boxplay sex gånger under matchen men de var perfekta i numerärt underläge.

Det är inte mycket i Sveriges spel som har varit bra under OS-gruppspelet men något som faktiskt har fungerat väldigt bra är boxplayspelet och Damkronorna är faktiskt det enda laget i mästerskapet som inte har släppt in ett enda mål i boxplay så här långt. På fyra matcher har de spelat i boxplay 16 gånger men hållit tätt alla gånger för ett hundraprocentigt spel i numerärt underläge. Även om boxplayspelet har varit bra så måste Sverige skärpa till sin disciplin för det kommer att bli straffat enormt i kvartsfinalen mot Kanada om de fortsätter dra på sig så många utvisningar.

Emma Nordin spräckte nollan. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Äntligen utdelning framåt

Om set har varit bra spel i boxplay för Damkronorna så har det varit raka motsatsen i powerplay då Sverige var nollprocentiga efter de första tre matcherna efter att inte ha lyckats göra mål på åtta försök i numerärt överläge. Mot Danmark fick de chansen i powerplay ett antal gånger. Det första PP-spelet var rent ut sagt uselt och Sverige skapade i princip inte ett enda läge framåt. Men den andra gången kom äntligen utdelningen för Sverige.

Lisa Johansson sköt ett skott i perfekt höjd ovanför målvaktens benskydd och Felizia Wikner Zienkiewicz stod riktigt bra placerad och skymde så att den danska målvakten inte såg mycket. Det är precis så Sverige behöver spela i powerplay för att nå framgång. Känslan är att det har blivit för komplicerat spel i PP för Damkronorna men när målet kom så var det väldigt simpelt spel och så behöver Sverige fortsätta för att fortsätta få utdelning i powerplay.

Förutom PP-spelet så klev äntligen de ledande spelarna fram för Sverige i offensiven. Emma Nordin ska vara den stora offensiva stjärnan men har inte fått till det under de tre första gruppspelsmatcherna men i dag var hon den bästa utespelaren för Damkronorna och fick äntligen sätta sitt första mål. Även Sofie Lundin klev fram med två assists och för Sverige är det oerhört viktigt att få igång de ledande spelarna som ska vara drivande offensivt.

Damkronornas MVP – Emma Söderberg

Inför mästerskapet lyftes det ett stort frågetecken för målvaktssidan då stjärnkeepern Sara Grahn missade OS på grund av ett positivt covidtest. Grahn som varit lysande i Luleå under flera år samt varit solklar förstemålvakt i landslaget.

Men ska vi vara ärliga så har Grahn inte varit saknad – åtminstone inte i spelet. Visst Sara Grahn skulle säkert ha bidragit väldigt mycket för laget med sin rutin och erfarenhet och vara ovärderlig i omklädningsrummet. Men ute på isen har det faktiskt inte märkts av någon större skillnad tack vare Emma Söderbergs fenomenala spel.

Det börjar nästan bli tjatigt att prata om Söderberg för det har tagits upp efter varje match men den 23-årige målvakten har varit Sveriges genomgående bäste spelare i varje match i gruppspelet. Söderberg har varit i princip felfri över fyra matcher och gett Damkronorna chansen trots att spelet framför henne har varit rent ut sagt dåligt. Damkronorna har varit väldigt klena i försvarszon, förlorat dueller, missat markering och spelat bort pucken gång på gång men Emma Söderberg har alltid stått emot vad hon har fått emot sig.

Hon har varit Sveriges klart bästa spelare – och med en sämre målvakt mellan stolparna så hade Damkronorna förmodligen inte vunnit en enda match i OS.

Utan Emma Söderbergs storspel hade Sverige inte nått kvartsfinal. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Sorry, Sverige är chanslösa i kvartsfinalen

Efter en dålig start med två raka 3-1-förluster mot Japan och Tjeckien så ryckte Damkronorna upp sig i de två sista matcherna mot Kina och Danmark vilket till slut ledde till att det ändå blev en kvartsfinalplats för Sverige trots att de hade ett väldigt tufft utgångsläge efter de inledande förlusterna.

Jättebra av Damkronorna att repa sig och lyfta och faktiskt ta sig till kvartsfinal men tyvärr är det roliga nu slut för Sverige. I kvartsfinalen väntar nämligen Kanada och det finns verkligen ingenting som talar för att Sverige kommer att ha en chans att gå vidare till semifinalen.

Tittar man historiskt så har Sverige mött Kanada vid fem tillfällen i OS-sammanhang och förlorat samtliga matcher. Den totala målskillnaden på dessa matcher är 41–6 till kanadensiskorna.

Kanada har ett superlag – som alltid – och vann VM-guld förra året medan Sverige är för dåliga för att ens vara med i A-VM längre. Kanada vann med hela 11-1 över Finland tidigare i gruppspelet och då har Finland kommit klart längre med sitt damlandslag än vad Sverige har gjort.

Det är naturligtvis jättekul att Sverige har lyckats ta sig till en kvartsfinal i OS utifrån hur läget såg ut – men det vore en jätteskräll om det INTE blev en tvåsiffrig förlust mot Kanada. Om Damkronorna på något sätt skulle lyckas vinna så skulle det förmodligen vara tidernas skräll på OS.

