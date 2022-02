Brynästränaren Ari-Pekka Pajuluoma sjuk – tar in analytikern i båset

Finländaren Ari-Pekka Pajuluoma skulle basa över Brynäs när Mikko Manner lämnade för OS. Nu har dock ersättaren insjuknat – vilket gör att Brynäs ser ut att få tänka om i båset inför onsdagens möte med Djurgården.

Brynästränaren Mikko Manner befinner sig som bekant på OS med Finland under de kommande veckorna. Istället har den assisterande tränaren Ari-Pekka Pajuluoma gått in som ersättare till rollen som huvudtränare under Manners frånvaro.

Men under veckan har Pajuluoma blivit sjuk och inte kunnat medverka på lagets träningar. Istället har legendaren Ove Molin samt Mikael Holmqvist fått större roller än vad som först var tänkt.

Det råder fortsatta oklarheter om Pajuluoma kommer att kunna vara med när Brynäs på onsdag möter Djurgården.

– Läkarna får avgöra om han ska åka eller inte. I morgon släpps ju restriktionerna och han har bara lätta symptom, så vi får se hur det blir, säger Mikael Holmqvist till GD.

Planen är i så fall enligt GD att Ove Molin kommer att coacha backarna – medans Holmqvist ansvarar för forwards. Ett liknande upplägg hade de båda för drygt två år sedan när Magnus Sundqvist entledigades.

“SITTER ISOLERAD”

Dessutom ser analytikern Anthon Hansson lämna läkarplatsen och istället ta steget ned i båset. Brynäs saknar sedan tidigare forwarden Nick Olesen som har hamnat i karantän borta i Peking efter ett positivt covidtest. Istället ersätter Tomi Sallinen honom i förstakedjan enligt GD.

– Han sitter isolerad på ett hotellrum och har tråkigt och vill hem, men det går ju inte heller. Han är inte sjuk men klarar inte covidtesterna där borta, gränsvärdena är strängare.

