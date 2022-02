Jack Hughes hade show och var en av de bästa spelarna under nattens All Star-match då Metropolitan Division tog hem segern.

Han är även den femte yngste spelaren att göra flera mål i en och samma All Star-match.

Under natten mellan lördag och söndag hade NHL sitt All Star-spektakel där det har bildats fyra lag som representerar de olika divisioner och gör upp i tre-mot-tre-matcher.

En av de som stack ut allra mest under All Star-matcherna var Jack Hughes då han var en ledande spelare när Metropolitan Division gick och vann All Star-evenemanget.

20-årige Hughes sköt två mål i semifinalen mot Pacific Division och blev då den femte yngste spelaren genom tiderna att skjuta flera mål i en och samma All Star-match. De enda fyra spelarna som klarat bedriften i en yngre ålder är Mario Lemieux, Alexej Jashin, Pierre Turgeon och Filip Forsberg.

– Det var väldigt roligt och min familj tyckte det var kul också. Många av mina vänner och familjemedlemmar har sms:at mig och sagt hur glada de varit över att jag varit med här. Det var kul att göra mål men framför allt har det varit en speciell helg, säger Hughes efteråt.

Jack Hughes (20 years, 267 days) equaled Joe Cirella (20 years, 267 days in 1984) as the youngest player in @NJDevils franchise history to score a goal in an #NHLAllStar Game. #NHLStats: https://t.co/4QIWJWCTCg pic.twitter.com/5kbfCeTQi0 — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 5, 2022

Hughes stod sedan även för 1+1 i finalen när Metropolitan Division vann med 5-3 över Central Division. Men han vann dock inte MVP-priset för segern.

Det gick i stället till Claude Giroux som stod för 1+1 i semifinalen samt sköt två mål i finalen.

DAHLIN BÄSTE SVENSK

För svenskarna blev det dock tidig sorti för alla tre då Adrian Kempes Pacific Division åkte ut mot blivande mästarna Metropolitan Division medan Rasmus Dahlin och Victor Hedman i Atlantic Division och förlorade sin semifinal mot Central Division.

Av svenskarna var det dock Rasmus Dahlin som stack ut mest då han stod för både ett mål och en assist direkt i sin första All Star-match i karriären. Dahlins mål kom i ett friläge där han lade in pucken mellan benen på Juuse Saros. Dahlin spelade också mest av alla spelare i Atlantic Division med 7:41 minuters istid i 20-minutersmatchen.

Victor Hedman noterades för en assist för Atlantic Division i deras förlustmatch medan Adrian Kempe fick gå poänglös från All Star-matchen.