I natt inleddes All-Star-helgen i Las Vegas med Skills Competetion.

Victor Hedman deltog i tävlingen om vem som skjuter hårdast slagskott.

Efter att ha uppmätt ett slagskott på 166 kilometer i timmen gick stjärnsvensken segrande ur tävlingen.

Bara en gång tidigare hade en svensk spelare vunnit tävlingen om hårdast slagskott under en All-Star-helg, då Fredrik Modins kanon på 164 kilometer i timmen räckte till seger i All-Star-evenemanget 2001.

Nu har Victor Hedman skrivit in sig i det sällskapet.

När All-Star-helgen i Las Vegas inleddes i natt deltog Victor Hedman för tredje gången i tävlingen om hårdast skott av alla stjärnspelare. Efter att ha dundrat i väg ett slagskott som uppmätte 166 kilometer i timmen lyckades den svenske superstjärnan gå segrande ur tävlingen.

– Det här var ett steg i rätt riktning. Jag lärde mig från min första tävling i Los Angeles. Jag missade målet på första skottet och träffade ribban på andra skottet. Kanske har jag blivit starkare med åren? säger Hedman till NHL.com.

Svenskens uppvisning imponerade på motståndarna i tävlingen.

– Han är en otrolig spelare. Han har ett bomb till skott, som ni såg i dag. Att bara få vara ute på isen och mäta sig med honom är en häftig upplevelse, säger San Joses stjärnforward Timo Meier.

På annat håll vann St. Louis-forwarden Jordan Kyrou tävlingen om snabbaste varvet runt isen på 13,55 sekunder, bara tre hundradelar före svenske Adrian Kempe som slutade på en andraplats. Connor McDavid, som vunnit tävlingen tre gånger tidigare, slutade på en fjärdeplats.

Annars var det Anaheim Ducks trollgubbe Trevor Zegras som stal showen med sitt mål i strafftävlingen, där succérookien utklädd till “Dodgeball”-karaktären Peter LaFleur och med ögonbindel stod för ett konstmål. Hemmaspelaren Alex Pietrangelo var emellertid den som fick högst betyg av domarna och gick segrade ur strafftävlingen, trots att han missade målet.

The 5 D's of dodgeball: dodge, 🦆, dip, dive, and dodge... @tzegras11 did it all in the @adidas #NHLAllStar Breakaway Challenge. 🤩 pic.twitter.com/uPoGRHhn7A