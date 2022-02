Carl Lindbom tecknade SHL-kontrakt med Djurgården i början av januari.

Nu väljer klubben att låna ut honom till hockeyallsvenska Västervik.

– Carl räknas som en av de största målvaktstalanger vi har i landet, säger Västerviks sportchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Carl Lindbom har varvat J20-spel med avbytarbåset i SHL under säsongen efter att Niklas Svedberg skadat sig under hösten. Totalt har det blivit ett SHL-framträdande för den juniorlandslagsmeriterade målvakten under säsongen – nu väntar seniormatchning i Hockeyallsvenskan.

Efter värvningen av Alexander Salák väljer nu Djurgården att låna ut Lindbom till Västervik – till den allsvenska klubbens stora glädje.

– Vi känner att vi vill göra nått på målvaktssidan. Vi behöver få upp konkurrenssituationen igen. Därför har vi valt att ta in Carl som ska vara här och kriga om matcher. Carl räknas som en av de största målvaktstalanger vi har i landet, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Lindbom räddade 19 av 20 skott i sin SHL-debut borta mot Linköping, där han fick hoppa in efter en spelad period. I J20-laget har han räddat 91,5 procent av skotten han ställts inför under de 18 matcher han spelat.

Förra säsongen vaktade Lindbom den svenska kassen i U18-VM och har tidigare spelat inofficiella U17-VM samt varit med i Juniorkronorna under säsongen.

