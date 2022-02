I säsongens fjärde match skadade sig August Berg så pass illa att han förväntades missa hela säsongen. Nu meddelar Leksand att backen börjat gå för fullt på träning.

En knäskada har hållit August Berg borta från spel under i stort sett hela säsongen. Redan i SHL-säsongens fjärde match utgick Leksandsbacken skadad.

Skadedomen var blytung: Berg förväntades missa hela säsongen. Rehabiliteirngen har emellertid gått bättre än förväntat och via sin hemsida meddelade Leksand i går att Berg nu tränar för fullt med laget.

– August har nått fram till den fas av rehabiliteringen där han tränar tillsammans för fullt med laget med kroppskontakt på träningspassen, säger Leksands fysioterapeut Per-Ivar Andersson till klubbens hemsida.

– August ska ha mycket beröm för sitt idoga arbete under rehabiliteringsperioden så här långt. Han har verkligen tagit tag i grejerna och jobbat stenhårt sedan skadan uppkom. Vi ligger före den initiala tidsplanen för hans skadefrånvaro, och mycket av det är hans egen förtjänst.

22-åringen har dock inte kommit till stadiet ännu där han är aktuell för matchspel.

Berg var i högsta grad involverad i Leksands avancemang till SHL 2019, då han var den som prickade in det avgörande 3–2-målet när Leksand slog ärkerivalen Mora i kvalspelet upp till SHL. Efter att ha spenderat delar av säsongen 2019/20 på lån i Södertälje slog sig Berg in som ordinarie på Leksands blålinje under fjolårssäsongen.

TV: Tre Kronors tre nyckelspelare i OS

Matchrapporter: Straffseger för Djurgården hemma mot Leksand Leksand slog Växjö efter Carter Campers dubbel Emil Heineman och Max Veronneau matchvinnare när Leksand besegrade Malmö Luleå segrare hemma mot Leksand – Linus Omark matchvinnare Förlustsviten bruten för Leksand – efter 5-2 mot Rögle