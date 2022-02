"Åh herregud….. det här kommer INGEN älska” var min första Twitter-kommentar angående Frölundas formerly known as nya klubbmärke.

Jag trodde faktiskt inte att jag skulle ha fullt så rätt som jag hade. Jag kände att jag möjligen överdrev en smula.



Det snällaste jag sett folk kalla klubbmärket är att de trodde det skulle vara värre än vad det var.

Nu är klubbmärket tillbakadraget. Frölunda agerade i stormen och gjorde det enda rätta och gjorde det dessutom förvånansvärt snabbt.

Supportrarnas makt är stor och det visade sig återigen. När det kommer till den här sortens stora saker är det viktigt att fler än bara några förtroendevalda får bestämma. Förtroendevalda som om fem år kanske sitter i en styrelse i en annan förening och inte nödvändigtvis tänker ur ett supporterperspektiv.

Jag skulle säga att svensk idrott överlag är – och har ett tag varit – inne i ett läge där det är ganska svårt att hantera saker eftersom olika viktiga parter ser saker på så olika sätt numera.

Supportrarna och merparten av medlemmarna står för vad de alltid har stått för. De hade mer än gärna stått där med en gammal islada med 2000 ståplatser och haft det som 1981.

Allt medan föreningstopparna är i ett helt annat läge idag jämfört med förr i tiden. Hockey är business på en helt annan nivå idag och den delen har sprungit ifrån supporterdelen av sporten.

“MER AV ATT LEDA FÖRETAG”

För supportrarna är en hockeyklubb vad den alltid har varit. För styrelsen känner jag att allt blivit mer av att leda företag än att leda en förening. Och de där två sätten att se på sakerna kommer att mynna ut i den här sortens bataljer.

Ju mer tänket blir som att leda ”sitt eget företag”, desto större blir sannolikheten att man vill bestämma själv och av olika anledningar glömmer bort vilka det egentligen är man beslutar saker för.

Mats Grauers. Foto: Bildbyrån

Därför är dagens reträtt av Frölunda viktig.

Dels visar den supportrarna att de har en hel del att säga till om.

Dels visar den varenda klubbledning i Sverige att man måste ha en dialog med supportrarna.



Det räcker inte att, när det passar, sitta och skriva eller säga fina ord om att det är supportrarna som är föreningen, att ”vi gör det här tillsammans” och förklara hur viktiga alla är, om handlingarna som följer visar att man i princip jobbar precis tvärtom.

Så lättlurade är inte folk. Och det var väl därför ingen riktigt trodde att Frölundas ledning ens själva trodde på att det här klubbmärket skulle tas emot speciellt bra. Dels för en video man gjorde med ett brev till supportrarna som, mellan raderna, sa ”vi har gjort ett skitfult klubbmärke, men kom ihåg att vi älskar er och att det är det viktigaste” och dels för hur mycket tid man spenderade innan presentationen av klubbmärket med ungefär samma budskap.

Det här är en tydlig och viktig signal till den svenska idrottsrörelsen. Låt supportrarna få komma till tals. Glöm inte bort att de är en stor del av föreningen och en kund som bara genererar pengar.





