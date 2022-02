I höstas matchades Isak Rosén flitigt i SHL. Nu har den 18-årige stortalangen lånats ut till ärkerivalen Mora för att få kontinuerligt med speltid. För HockeySverige berättar nu Rosén om sina tankar kring det uppmärksammade lånet.

– Det klart att det är lite speciellt, säger Rosén till Hockeysverige.se.

Under torsdagen kom beskedet att den 18-årige stortalangen Isak Rosén lånas ut från Leksand till ärkerivalen Mora. Rosén anslöt till Mora under torsdagen och gör under fredagskvällen debut i den nya klubbdressen när laget ställs mot Västervik.

För Hockeysverige.se delar han nu med sig av sina tankar efter utlåningen.

– Jag har väl haft lite svårigheter att slå mig in helt i Leksand. Så jag känner att det är viktigt för mig och för min utveckling att spela seniorhockey på allvar och få mycket speltid. Då fick vi till en bra lösning här med Mora, säger Rosén.

“MAN VILL INTE SITTA PÅ SIDAN”

Tidigare under hösten matchades han med en flitig speltid och fick bära ett större ansvar när laget hade drabbats av flera skadebekymmer på forwardssidan.

Men när konkurrensen hårdnade matchades han oftast som 13:e forward i uppställningen. En situation som var långt ifrån ideal.

– Det klart att man vill spela hockey. Man vill ju inte sitta på sidan och det är ju verkligen inte därför som man spelar hockey. Det klart att det har varit tufft. Sedan har jag kunnat spela lite med J20 vilket var både kul och bra också. Men som jag sa tidigare så är det här en väldigt bra lösning och det ska bli en riktigt rolig utmaning.

Isak Rosén har nu lånats ut från Leksand till Mora. Foto: Daniel Eriksson/BILDBYRÅN

“FUNKADE BÄST”

Totalt har Rosén noterats för fyra poäng( 2+2) på totalt 28 matcher med Leksand under säsongen. Han var också uttagen till JVM-truppen som efter två matcher fick vända hem igen på grund av smittoläget hos nationerna.

I Mora hoppas han nu kunna få en större utväxling i sitt offensiva spel.

– Det som jag känner är väl att jag har utvecklats väldigt mycket under tiden i Leksand med mitt defensiva spel. Det handlar egentligen om spelet över hela banan och framförallt mitt offensiva spel som jag vill får fart på.

Att göra det hos Leksands största ärkerival ser han inte alls som något hinder eller bekymmer.

– Det klart att det är lite speciellt. Men just nu är det här bäst för både mig, Mora och även Leksand för framtiden. Sedan att det råkar vara Moratröjan spelar ingen större roll. De var intresserade och det funkade bäst för alla parter.

“FÅ IGÅNG EN ANDRAKEDJA”

I en tidigare intervju med Hockeysverige berättade Leksands sportchef, Thomas Johansson att Mora varit intresserade av Isak Rosén under en längre tid.

Har du pratat något med tränaren Johan Hedberg om vilken roll som du ska axla?

– Det är väl en offensiv roll. De har ju en väldigt produktiv förstakedja och de vill väl försöka kunna få lite spridning på produktionen. Där hoppas Johan att jag kan hjälpa till med att få igång en andrakedja och även den andra powerplay-uppställningen.

Nog finns det också en liten glimt av nervositet inför debutaftonen under fredagen.

– Det blir rakt in ikväll, det blir såklart lite nervöst där det är mycket nytt. Jag har ju spelat i Leksand hela mitt liv så detta blir ju första gången som jag är i en annan klubb. Men jag har tränat på med laget igår(torsdag) och idag och har kommit in lite i gänget. Så det ska bli jäkligt kul att få gå ut och köra.

