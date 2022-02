De senaste tolv åren har Pat Verbeek varit Steve Yzermans högra hand i både Tampa Bay Lightning och Detroit Red Wings.

Nu får 57-åringen sitt eget GM-jobb då han tar över Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks har slutligen hittat sin nya general manager.

Under torsdagen meddelade klubben att det blir den tidigare stjärnspelaren Pat Verbeek som tar över Ducks.

– Det är en ära och ett privilegium att bli utnämnd som general manager för Ducks. Jag och min familj ser fram emot att bli en del av samhället i Anaheim. Det är en fantastisk organisation med faciliteter i världsklass och jag ser fram emot att jobba med att bygga ett lag som ska kunna kämpa om att vinna Stanley Cup i framtiden, säger Verbeek.

🚨 IT’S OFFICIAL: We have hired Pat Verbeek as our General Manager.



Verbeek is a two-time Stanley Cup Champion who has spent 35 years in the NHL, the last 16 as an executive.https://t.co/V6zWiJMuzQ