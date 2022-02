Han är en av de mest välmeriterade spelarna i årets OS-turnering. Men inför mästerskapet har nu den tjeckiska stjärnan David Krejci testats positivt för covid vid ankomsten till Peking.

Den tjeckiska forwarden David Krejci är rankad som en av de största stjärnorna i OS-hockeyn med över 1000 matcher i NHL och en Stanley Cup-tittel på sin meritlista med Boston Bruins.

Men nu har den tjeckiska stjärnforwarden isolerats i OS-byn efter ankomsten till Peking. Detta efter att ha visats positiv på ett covidtest.

Även den tidigare Färjestadsforwarden Tomas Hyka och målvakten Simon Hrubec har visat på positiva test vid ankomsten. Det meddelar nu nyhetsbyrån Reuters.

– Han (Krejci) var positiv vid ankomsten till OS-byn. Det samma hände för Tomas Hyka under den första dagen. Men vi hoppas på att hans (Krejci) värden ska vara okej under morgondagen och att han då kan börja träna med oss. Han har isolerats i sitt rum där vi kommer att testa honom igen under kvällen och morgondagen, säger den tjeckiska förbundskaptenen Filip Pesan till Reuters.

Tidigare under torsdagen kom beskedet att flera smittofall upptäckts hos både de ryska dam- och herrlagen.

David Krejci flyttade inför denna säsongen hem till den tjeckiska ligan där han till vardags spelar för HC Olomouc. Där har han svarat för totalt 36 poäng (17+19) på totalt 42 matcher.

