Oliver Tornerefelt lånas in av Björklöven. Lånet gäller över kvällens match och han lånas in för att täcka upp för Claes Endre, som är sjuk.

Björklöven har det tunt på målvaktssidan, då Claes Endre är sjuk. Detta innebär nu att laget tvingas till att låna in för att kunna täcka upp luckan som målvakten lämnar efter sig.

In till kvällens match kommer därför Tegmålvakten Oliver Tornerefelt som lånas in av Björklöven.

– Vi riktar ett stort tack till Teg som kunde hjälpa oss med den här lösningen med kort varsel, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till lagets hemsida.

22-åringen var i januari utlånad till Troja-Ljungby när laget ställdes mot MoDo, men kom inte till spel. Det är, med största förmodan, en liknande lösning som har genomförts här.

Tornerefelt har under säsongen vaktat kassen i sju matcher för Teg och då noterats för en räddningsprocent på 93,7 procent. Under säsongen har han i snitt släppt in 1,71 mål per match.

