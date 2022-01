Klart: Veteranen skickas ner i AHL

James Neal har haft en lång och framgångsrik NHL-karriär. Men nu ser det ut som att slutet börjar närma sig. Under onsdagen meddelade St. Louis Blues att veteranen skickas ner i AHL.

Efter 869 raka matcher i NHL skickas James Neal nu ner i AHL.

Den 34-årige forwarden skrev inför säsongen på ett ettårs-kontrakt med St. Louis Blues efter att ha blivit utköpt av Edmonton Oilers.

Nu ser det inte ut att finnas någon vidare framtid i Blues heller.

James Neal has been assigned to the @ThunderbirdsAHL. https://t.co/ggoH9257KG #stlblues