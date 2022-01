KLART: Patrik Allvin tar över Vancouver

Det har varit en illa dold hemlighet att Patrik Allvin är Vancouver Canucks nästa General Manager. Nu bekräftar klubben att 47-åringen tar över rollen.

– Han är intelligent, jobbar hårt och tar bra beslut, säger klubbpresidenten Jim Rutherford till Canucks hemsida.

Patrik Allvin blir den första svenska General Managern i NHL genom tiderna.

Vancouver Canucks kunde under onsdagen bekräfta att svensken är klar för klubben.

Vancouver Canucks President, Hockey Operations, Jim Rutherford announced today that Patrik Allvin has been named the 12th General Manager in franchise history.



DETAILS | https://t.co/NU24YTByhM pic.twitter.com/ijDqc9gJMs