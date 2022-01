Arvid Söderblom kan få en ny chans att visa vad han går för på NHL-nivå.

Detta sedan Finlands tidigare VM-guldhjälte Kevin Lankinen placerats på skadelistan av Chicago Blackhawks.

En skada i högerhanden stoppar Kevin Lankinen från spel den närmaste tiden. Under sena söndagskvällen meddelade Chicago Blackhawks att den finske VM-guldhjälten placerats på skadelistan – samtidigt som den tidigare Skellefteåmålvakten Arvid Söderblom kallats upp av NHL-laget.

Söderblom har tidigare under säsongen fått rycka in och hjälpa Blackhawks under två matcher. NHL-debuten skedde i ett möte med Nashville där Söderblom fick hoppa in och ersätta Collin Delia, innan han gjorde sin debut från start i matchen därpå mot Calgary Flames.

Chicago gästar topplaget Colorado Avalanche under natten mot tisdag, svensk tid. Där väntas veteranen Marc-André Fleury vakta kassen för Blackhawks.

På de två NHL-matcher Söderblom spelat den här säsongen står han noterad för en räddningsprocent på 88,1 procent. I farmarlaget Rockford har den 22-årige göteborgaren vaktat kassen vid tolv tillfällen och räddat 91,4 procent av skotten han ställts inför.

Söderblom skrev ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 883 750 dollar med Blackhawks efter en succéartad debutsäsong i SHL med Skellefteå AIK ifjol.

