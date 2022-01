TV: Landeskog matchhjälte – avgjorde i sudden

Att åka till Colorado och vinna en match mot Avalanche är inte det lättaste. Mot Montreal Canadiens tog laget sin 15:de raka hemmaseger efter en 3–2 seger på övertid.

– Det är stort att vinna hemma igen, sa lagkaptenen Gabriel Landeskog till NHL.com efter matchen.

Ligans bästa lag heter just nu Colorado Avalanche.

Laget kör över de flesta lag i ligan.

Men mot bottenlaget Montreal Canadiens gick det inte lika lätt som det brukar.

Det skulle krävas övertid för att plocka hem segern.

Det var Colorado som började matchen bäst och tog också ledningen när Alex Newhook gjorde 1–0 i numerärt överläge i mitten av den första perioden.

Något som stod sig i 20 minuter innan Valerij Nitjusjkin gjorde 2–0, även det i numerärt överläge. Båda målen assisterades av Samuel Girard och Devon Toews.

Här satte Colorado ett hårt tryck mot Montreal som hade en storspelande Cayden Primeau i målet. Målvakten räddade 43 skott och var en bidragande faktor till att det blev en poäng.

– Det hjälper när du kommer in i matchen tidigt när du får ett gäng skott mot dig. Och kredd till grabbarna. Jag vet att det är klyschigt, men de blockade skotten och satte sina kroppar i spel. Så, ja, de kunde ha haft ännu fler skott, men grabbarna hjälpte definitivt till, berättade målvakten för NHL.com.

Efter de två målen skulle Montreal äta sig in i matchen och i slutskedet av den andra perioden gjorde Artturi Lehkonen 2–1.

– Det här var väldigt likt matcherna vi har spelat på slutet, definitivt inte vårt bästa spel. Det finns många delar i vårt spel de senaste fyra matcherna som kan bli mycket bättre, jag lär mig hellre läxor när vi vinner. Jag tror att killarna fortfarande är öppna för att vi kan göra det bättre. Vi har en högre standard för vårt spel, förklarade Colorados huvudtränare Jared Bednar för NHL:s hemsida.

I den tredje perioden jagade bortalaget sedan en kvittering. Den skulle också komma när Nick Suzuki hittade rätt i powerplay. Med drygt tio minuter kvar att spela blev det ett resultat som skulle hålla sig hela tredje perioden.

Väl i övertiden dröjde det inte länge innan den svenske lagkaptenen Gabriel Landeskog klev fram och satte punkt för tillställningen.

Den 29-årige svensken snurrade lite i offensiv zon innan han blev serverad av Valeri Nichuskin och satte 3-2 i ett tomt mål.

