Djurgården vinner – i Dick Axelssons comeback

Under lördagen gjorde Dick Axelsson comeback för Djurgårdens IF.

Då fick han lämna isen som en vinnare då han stod för en assist när DIF vann med 2-1 efter straffar.

Det har gått nästan en månad sedan Dick Axelsson presenterades av Djurgården och blev klar för en återkomst.

På grund av covidsmitta inom laget har dock comebacken dröjt för veteranen men under lördagen stod han på isen med DIF-tröjan på sig igen. Han matchades då i en kedja med William Eklund och Niclas Bergfors. Även Cameron Schilling debuterade för Djurgården i dagens match mot Leksand.

Det blev dock målsnålt och efter 40 spelade minuter stod det fortsatt 0-0 mellan Djurgården och Leksand. Bortalaget från Dalarna fick dock inleda tredje perioden i powerplay och utnyttjade det då Oskar Lang satte 0-1 precis i början av perioden.

Djurgården fick då jaga för att komma tillbaka in i matchen och fem minuter efter 0-1-målet kom kvitteringen – och Dick Axelsson hade ett finger med i spelet. 34-åringen spelade nämligen in pucken till Jonathan Lekkerimäki i mitten av isen. Lekkerimäki tog då med sig pucken snyggt och kom i ett friläge mot Kasimir Kaskisuo där han är iskall och lägger in pucken mellan benen på LIF-målvakten för 1-1 i matchen.

Jonathan Lekkerimäki gör 1-1 för @DIFHockeyse! Framspelad av Dick Axelsson. pic.twitter.com/UVzVKNOHZn — C More Hockey (@cmorehockey) January 22, 2022

Det resultatet stod sig tredje perioden ut och förlängningen väntade därmed på Hovet. Väl där blev det dock mållöst och straffläggning skulle krävas för att skilja lagen åt.

Det var dock ingen bra straffläggning då det var flera missar men till slut klev Filip Cederqvist fram och satte den avgörande straffen för att se till att Djurgården tar två poäng i och med vinsten mot Leksand.

Leksand vann skotten med 42–27 och Mantas Armalis blev stor hjälte för Djurgården då han räddade 41 skott samt alla straffar i 2-1-vinsten.

Djurgården – Leksand 2–1 SO (0-0,0-0,1-1,0-0,1-0)

Djurgården: Jonathan Lekkerimäki, Filip Cederqvist (avgörande straff).

Leksand: Oskar Lang.

