Efter inställda matchen – Färjestad skjuter upp fler matcher

I går ställdes matchen mellan Färjestad och Oskarshamn in en timme innan matchstart på grund av smitta i Färjestad.

Nu flyttas FBK:s matcher i veckan fram – och även Rögle och Örebro flyttar matcher på grund av smitta.

Under tisdagen tvingades matchen mellan Färjestad och Oskarshamn ställas in med endast en timme kvar till nedsläpp eftersom att FBK har fått in smitta i laget då de mottaget svaren på flera PCR-test bara ett par timmar innan matchen.

Nu meddelar klubben att de skjuter upp övriga matcher som skulle ha spelats i veckan på grund av smittspridning inom laget.

Torsdagens match mot Djurgården samt mötet med Malmö på lördag flyttas därmed till framtiden.

Samtidigt går SHL ut med att ytterligare två matcher skjuts upp eftersom att det är fortsatt smitta inom Rögle och Örebro.

Det berör lördagens matcher mellan Brynäs och Rögle samt mötet mellan Skellefteå och Örebro som båda flyttas fram i tiden.

I stället flyttar SHL matchen mellan Malmö och Brynäs, som egentligen skulle ha spelats 22 februari, till lördagen då både Brynäs och Malmö hade fått uppskjutna matcher till följd av smitta i andra lag.

