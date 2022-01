Bengt Kinell var med både när HV71 grundades samt när klubben gick upp till Elitserien för första gången.

För hockeysverige.se tar legendaren nu ut HV71:s All Star-lag med de bästa spelarna i klubbens historia.

Det var den 24 maj 1971 som sammanslagningen mellan Husqvarna IF och Vätterstad blev officiellt klar. Inledningsvis hette föreningen just Husqvarna/Vätterstads IF, men inför Division 2 starten hade namnet ändrats till dagens HV71.



Säsongen 1979/80 blev klubbens första i dåvarande elitserien, men man åkte ur direkt för att återkomma inför säsongen 1985/86. Fram till och med säsongen 2020/21 har HV71 tillhört landets högsta serie, men den här säsongen ligger klubben som bekant i Hockeyallsvenskan.

Bengt Kinell var en av spelarna som var med redan då klubben HV71 bildades den där våren. Han kom då från Husqvarna IF. Kinell spelade i HV71 till och med säsongen 1985/86 förutom mellan 1980 och 1982 då han gästade Västra Frölunda. Det går inte att säga annat än att han är en av klubbens största och mest värdefulla spelare genom alla tider.

Bengt Kinell var en av HV71:s första storspelare. Foto: Bildbyrån & Stickan Kenne

Givetvis skulle Bengt Kinell ingå i ett HV71 All Star team genom alla tider, men nu bad hockeysverige.se denne legendar plocka ut sitt lag där han själv inte ingår.

MÅLVAKT

Stefan Liv

”Född i polska Gdynia. Tog steget över till HV71 från Dalen 1995 och debuterade i elitserien under säsongen 1999/00. Debuterade i Tre Kronor redan säsongen efter. Säsongen 2006/07 åkte Liv över till Detroits organisation för att försöka slå sig in i NHL, men det blev bara spel För Grand Rapids Griffins i AHL och Toledo Storm i ECHL. Återvände till efter säsongen till HV71 där han blev kvar till 2010. Hans sista säsong gjorde Stefan Liv 2010/11 då han representerade Sibir Novisibirsk. Världsmästare och OS-guld 2006. Svensk mästare 2004, 2008 och 2010. Årets målvakt i elitserien 2002. Guldpucken 2008. Sonen Herman Liv spelar idag i Örebros juniorverksamhet.



Stefan Liv omkom efter en flygkrasch i Ryssland 2011”

Kommentar Bengt Kinell:

– Stefan var en helt fantastisk slutspelsmålvakt.

Slutspelskungen Stefan Liv. Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån

BACKAR

Kari Eloranta

”Från Kiekko Reipas i Lahti. Efter att varit med om att ta hemmaklubben upp från Division 2 till SM-liigan 1976 valde han att säsongen 1978/79 åka tillsammans med sin vän Erkki Laine till Leksand. Det blev tre säsonger i Dalarna innan ett proffsäventyr i Calgary väntade. Mellan 1985 och 1987 blev det spel i HV71 för Eloranta även om han avslutade den sista av säsongerna i Calgary. Därefter väntade spel Lugano, Reipas Lahti och Rögle innan han avslutade karriären 1997. Vann i HV71-tröjan Guldhjälmen 1986. Mästare i Schweiz 1988 och 1990. Spelade fyra VM, tre OS och ett Canada Cup.

Kommentar Bengt Kinell:

– Kari Eloranta var en riktig strateg på isen.

Kari Eloranta var en tidig stjärna för HV71. Foto: Arkiv & Bildbyrån

Fredrik Stillman

”Moderklubb: HV71. Debuterade i klubbens A-lag säsongen 1982/83 då klubben spelade i dåvarande Division 1. Alltså motsvarande Hockeyallsvenskan. Gjorde sin sista säsong som spelare i klubben 2000/01. Var alltså HV71 trogen under mer eller mindre hela sin karriär. Var nere två vändor, 1995/96 och 1999/00 til Berlin, men återvände till HV71 igen där han idag är assisterande tränare. Världsmästare 1991 och 1992. OS-guld 1994. Svensk Mästare 1995. Spelade totalt fem VM och två OS.

Kommentar Bengt Kinell:

– Fredrik Stillman var en spelare med ett väldigt bra spelsinne och med känsla i passningarna.

Mr. Hv71 – Fredrik Stillman. Foto: Bildbyrån

FORWARDS

Johan Davidsson

”Gick den långa vägen i HV71 från pojklagsspelare till assisterande sportchef. Debuterade i klubbens A-lag säsongen 1992/93 då han var 16 år. Spelade mellan 1997 och 2000 för IFK Helsingfors, Anaheim, New York Islanders och Espo Blues. Totalt blev det 83 NHL-matcher. Återvände därefter till HV71 där han spelade kvar till och med säsongen 2012/13. Var lagets kapten under tolv säsonger. Klev därefter in i kostymen som assisterande sportchef. En roll han klev av inför säsongen 2021/22. Svensk mästare 1995, 2004, 2008 och 2010. Finsk mästare 1998. Guldpuckvinnare 2004. Vinnare av Guldhjälmen 2009. Spelade totalt fyra VM.”

Kommentar Bengt Kinell:

– En spelare med en mycket hög arbetskapacitet.

Johan Davidsson är en av SHL:s främsta spelare någonsin. Foto: Stefan Persson/Bildbyrån

Esa Keskinen

”Från KooVee. Gick via FoPS till SM-liigan och TPS 1983. Mellan 1988 och 1991 spelade Keskinen för Lukko, men återvände sedan till Åbo och TPS där han blev kvar under tre säsonger. Skrev därefter på för HV71. Det blev totalt fem säsonger i Småland innan han avslutade karriären med en säsong i TPS. Världsmästare 1995. Svensk Mästare 1995. Finsk Mästare 1993 och 2000. Vann Guldhjälmen i Sverige 1996 och i Finland 1994. Spelade totalt sex VM och två OS.”

Kommentar Bengt Kinell:

– Esa Keskinen var ett spel och passningsgeni.

Den finske legendaren Esa Keskinen. Foto: Stefan Lantz/Bildnyrån

Martin Thörnberg

”Son till HV71-legendaren Ove Thörnberg. Liksom Fredrik Stillman har Martin Thörnberg HV71 som moderklubb. Debuterade i A-laget säsongen 2002/03. Spelade mellan 2011 och 2015 för Torpedo Nizhny Novogord, Lev Prag och Lokomotiv Yaroslavl. Återvände sedan till HV71. Spelade ytterligare fem säsonger. Fick därefter inget nytt kontrakt. Spelat två säsonger i Hockeyettan med Dalen, men har även gjort fyra matcher med moderklubben den här säsongen. Världsmästare 2013. Svensk Mästare 2004, 2008, 2010 och 2017. Spelade totalt fyra VM.

Kommentar Bengt Kinell:

– En tuff spelare att möta. Dessutom ett bra skott.

Martin Thörnberg har spelat för HV den här säsongen. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån

Kinell:

"Coach för den här femman vill jag ha Göte Wiklund.

Om jag skulle ta ut ett All Star team med bara spelare med moderklubb HV71 och HC Dalen skulle det se ut som följer:

Stefan Liv – Fredrik Stillman, David Petrasek – Johan Davidsson, Thomas Ljungbergh/Hasse Sjöö, Martin Thörnberg".

TV: Hockeyhistoriens tre bästa comebacker

Matchrapporter: HV 71 tog hem mötet med Almtuna i Upplands Bilforum Arena Revansch och tre poäng för BIK Karlskoga HV71 avslutar året med seger – efter backens två mål Stark defensiv när HV 71 vann mot Troja/Ljungby Västervik vände underläge och vann