Det är omkring 20 matcher kvar på säsongen, jag vet. Men efter kvällens resultat ser jag nästan inget scenario som pekar mot att Brynäs och Linköping ska behöva kvala.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

De senaste åren har Brynäs och Linköping varit totalt givna bottenlag. Linköpings skrala resultat har ofta kommit i skymundan av att det varit rörigt - och ett ännu sämre spel - i Brynäs. Men när säsongerna summerats har de alltid legat nära varandra.

Så är fallet även i år.

Skillnaden i år är dock att inget av lagen ser ut att ens behöva oroa sig för kvalspel. Brynäs behövde göra det i våras och LHC hade mycket väl kunnat göra det något av de senaste åren, men de har via starka andrahalvor av säsongen hela tiden lyckats säkra kontrakt. I år har man inte ens behövt jaga bakifrån utan har mer eller mindre konstant haft en relativt säker marginal ned till den absoluta botten - även om man rent tabellplaceringsmässigt återigen är ett grått och trist lag med en tydlig plats på tabellens undre hälft.

Men vad är det då som gör att jag tror att såväl Brynäs som Linköping kan börja lägga SHL-champagnen på kylning redan nu? Well, det finns två anledningar. Vi börjar med det spelmässiga. Båda lagen är helt enkelt för bra och lite för stabila för att på allvar behöva oroa sig för att framför allt Timrå ska kunna komma ifatt dem. Att något lag ska komma in i en svacka med åtta till tio raka förluster ser jag helt enkelt inte komma. Mikko Manner och Klas Östman har på kort tid lyckats sätta ett grundspel som borde vara för stabilt för det. Dessutom har man den här säsongen också matchvinnarmålvakter i båda lagen. Brynäs hade det redan ifjol i form av Samuel Ersson - men LHC hade det bara en kort period under våren. Nu har man en Marcus Högberg som faktiskt ger Linköping chansen att vinna mer eller mindre varje match. Dessutom har båda lagen starka backupmålvakter i form av Kristers Gudlevskis i Brynäs och David Rautio i Linköping.

Det går dock inte att komma ifrån att den största faktorn till att jag redan nu mer eller mindre törs utlova att det kommer spelas SHL-hockey i Gästrikland och Östergötland även till hösten är den rent matematiska.

Det ska helt enkelt till väldigt, väldigt mycket för att något av lagen ska hamna på kvalplats.

Efter Brynäs seger mot jagande Timrå (deras första vinst mot medelpadingarna den här säsongen) och Linköpings ruskigt starka trepoängare borta mot Växjö står båda lagen på 46 poäng på 34 matcher. Timrå står på 31 poäng på 30. Vinner man alla fyra hängmatcher är man förvisso bara tre poäng bakom, men bara faktumet att man är efter oavsett vinst i de matcherna säger allt.

Och att de ska bara ska rada upp trepoängare framöver ser jag också som osannolikt.

Räknar vi poängsnitt har Timrå ett snitt som skulle ge dem mellan 53 och 54 poäng efter 52 omgångar. Ett facit som alltid leder till kval. Brynäs och LHC behöver alltså ta tre trepoängare på de sista 18 matcherna för att nå upp i 55 poäng och på så sätt vara före Timrå, om Timrå bibehåller samma poängtempo.

Ni ser ju själva hur osannolikt det är att Brynäs och LHC skulle hamna efter Timrå i tabellen.

Brynäs och Linköping har poängsnitt som skulle ge dem 70 poäng på 52 omgångar om man håller samma tempo som nu. För att Timrå ska nå 70 poäng behövs 39 poäng på de sista 22 matcherna - ett poängsnitt som över en hel säsong ger 92 poäng. Man behöver alltså ett topplagstempo.

För att nå de där drygt 60 poängen som brukar krävas för att på säker mark behöver både Brynäs och Linköping ta lite knappt en poäng per match på de avslutande 18 matcherna. Så även om Timrå skulle få ett uppsving och nå de där magiska 60 poängen kommer det krävas att antingen Brynäs eller Timrå tappar tempot ganska rejält för att man ska ta sig i fatt.

Det vore förmätet av mig att redan nu gratulera Brynäs och Linköping till ett nytt kontrakt - inte minst i dessa jinx-tider.

Men man tog bara genom dagens resultat åtminstone gigantiska kliv mot SHL-spel säsongen 22/23. Och med tanke på de senaste årens resultat får det anses vara bra prestationer av lagens nya tränare Mikko Manner och Klas Östman.

