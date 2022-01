Efter en tung höst har Nyköping hittat formen och startat vårserien på ett riktigt bra sätt, men efter nya poäng borta mot Hanhals (seger 4-3 efter straffläggning) har jag känslan av att det finns mer att ge. Nyköping skulle kunna bli riktigt bra om de bara lät tuppkammen växa.



Seger med 4-3 efter straffar borta mot Hanhals. Vill man tolka det välvilligt skulle man kunna se det som två vunna poäng i och med att Nyköping hämtade in ett tvåmålsunderläge under matchens tio sista minuter och skickade in kvitteringspucken sent.



Men sett till hur matchen såg ut skulle jag snarare vilja betrakta det som en förlorad poäng. För Nyköping var ett betydligt bättre lag. Man borde ha förvaltat den taktpinne man hade och avgjort tillställningen långt innan hemmalaget lyckades sprattla och skicka in två sna