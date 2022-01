Lucas Elvenes har tillbringat de tre senaste åren i Vegas Golden Knights farmarlag.

Nu bryter han kontraktet med NHL-klubben och ser därmed ut att lämna Nordamerika.

För flera år sedan kom det fram en stor talang inom Rögle BK vid namn Lucas Elvenes som stod för 16 poäng på 22 matcher i SHL som 18-åring och följde upp det med att göra 20 poäng på 42 matcher säsongen 2018/19.

Därefter flyttade Elvenes över till Nordamerika för att ansluta till Vegas Golden Knights. Där har det dock endast blivit spel i farmarligan trots att han gjorde succé med 48 poäng på 59 matcher i AHL under sin debutsäsong vilket gav en 15:e plats i AHL:s poängliga.

De två senaste säsongerna har det dock gått tyngre för 22-åringen som har gjort 34 poäng på 57 matcher för Henderson Silver Knights.

Nu står det dock klart att Lucas Elvenes bryter sitt kontrakt med Vegas Golden Knights. Han sätts nämligen upp på waivers i syfte att riva sitt avtal med klubben.

Lucas Elvenes (LV) on waivers for purposes of termination