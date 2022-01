TV: Fleury tillbaka i Vegas – som vinnare

Marc-André Fleury spenderade fyra framgångsrika år i Las Vegas. I natt var han tillbaka med sitt nya lag, Chicago Blackhawks, och vann mot Vegas med 2–1.

– Jag ville bara säga tack, tack till fansen för fyra grymma år, berättade målvakten för NHL.com efter matchen.

På sina fyra år i klubben hann målvakten nästan nå legendstatus i Vegas Golden Knights.

Marc-André Fleury var målvakten som bar laget till en Stanley Cup-final under klubbens jungfrusäsong i ligan och blev snabbt en publikfavorit.

Efter fyra säsonger i klubben blev han trejdad till Chicago Blackhawks.

I natt var han tillbaka för första gången.

– Det var konstigt. De har några nya spelare som jag inte har tränat med, men så många av killarna spelade jag med varje dag i fyra års tid. Ibland blir det lite av ett “mind game” för du vet vad de gillar att göra. De vet att jag vet, förklarade 37-åringen för NHL.com.

Efter 30 räddningar och bara ett insläppt mål kunde Chicago Blackhawks också vinna matchen.

Marc-André Fleury, som imponerade, fick stående ovationer av sina gamla hemmafans efter matchen och blommor kastades in på isen. Det spelades även en hyllningsvideo till målvakten på jumbotronen.

🌸 The Dude is still The Man 🌸



Thank you for four years of thrilling saves, endless laughs and memories we’ll keep forever.



Welcome back, Marc-Andre Fleury 🐐 #VegasBorn pic.twitter.com/VXdno1wPwn