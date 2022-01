Björklöven har länge letat efter att stärka upp backsidan.

Nu har de hittat sin lösning då de värvar in Tyler Nanne som närmast kommer från spel i den finska ligan.

Det har inte varit någon hemlighet att Björklöven har varit ute efter att förstärka sitt lag med en ny back.

Nu verkar de ha hittat rätt då “Löven” under fredagen presenterade värvningen av 25-årige amerikanen Tyler Nanne.

– Tyler är en rörlig tvävägsback som är skicklig med pucken. Vi hoppas att han kan bidra såväl offensivt som defensivt hos oss i Björklöven, säger sportchefen Per Kenttä på klubbens hemsida.

Nanne draftades i femterundan av New York Rangers 2014, bara några platser bakom Oskar Lindblom som nu spelar i Philadelphia Flyers. Men amerikanen kom aldrig att spela i NHL utan det blev endast två AHL-matcher för backen som i stället har spenderat flera säsonger på college där han var lagkapten för University of Minnesota säsongen 2019/20.

BARNBARN TILL AMERIKANSK HOCKEYLEGENDAR

Den här säsongen har han flyttat till Europa och inledde med spel i Bratislava Capitals men efter att klubben ställde in resten av sin säsong till följd av dubbla tragedier så flyttade Nanne till finska Vasa Sport där han spelat sju matcher innan han nu flyttar till Sverige för spel i Björklöven.

Tyler Nanne har ishockey i blodet då hans farfar är amerikanske hockeylegendaren Lou Nanne som spelade 635 NHL-matcher under 1960- och 70-talet. Lou Nanne var även lagkapten för USA:s landslag och efter karriären har han valts in i både USA Hockey Hall of Fame samt IIHF Hall of Fame.

Lou Nanne har tidigare berättat om sin ishockeykarriär i Old School Hockey på hockeysverige.se.

