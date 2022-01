Tomas Rydén imponerade stort under fjolårssäsongen i Vimmerby och Hockeyettan. Detta gav honom ett kontrakt i Tingsryd, men innan säsongen ens hade startat ådrog han sig en långtidsskada som har hållit honom borta från spel fram tills nu. För Hockeysverige.se berättar Rydén nu om skadan, rehabiliteringen och om att chansen till debut i Hockeyallsvenskan närmar sig.

– Jag känner mig ändå bra och inte värdelös om man nu kan säga så, säger han till Hockeysverige.se om att vara tillbaka på isen.

Tidigare i veckan kunde Tingsryds huvudtränare tillika sportchef, Magnus Bogren, komma med ett efterlängtat besked inför våren. I samband med att dagarna blir längre och solen sakta, men säkert börjar ta sig tillbaka över det avlånga landet i nord har TTomas Rydén nu börjat ta sig tillbaka till Tingsryds träningar.

Den 28-årige burväktaren stod pall för mycket under fjolårssäsongen i Vimmerby och efter sex hela säsonger i Hockeyettan fick han till slut chansen i Hockeyallsvenskan. Kontraktet var skrivet och försäsongen var i full gång, men då höll olyckan sig framme.

Rydén hade fått en känning i knät och beskedet som följde var allt annat än trevligt. Det stod snabbt klart att hösten var spolierad, då han skulle behöva genomgå en operation.

– Det är klart att det var en mardröm när det kom på tal att jag behövde göra det. Man skriver första kontraktet i Hockeyallsvenskan och man har slitit och kämpat för det i många år. Till slut får man chansen och då blir det så här. Det var inte roligt alls, man var ledsen och fick bryta ihop för att kunna processa det och det är klart att man var nere där ett tag när man förstod vad man behövde göra, säger han till Hockeysverige.se om beskedet.

Vad var det för skada?

– Det är en underkroppsskada och det är knät som jag har opererat. Det var en situation där jag fick ont och undersökte saken och då blev det en akutoperation på knät. Operationen hade inte kunnat gå bättre och det är anledningen till att jag är tillbaka snabbare än planerat.

FRÅN BASSÄNGEN TILL FULL UTRUSTNING

På träningarna har belastningen stegvis ökat och Rydéns rehabiliteringsprocess har gått snabbare än vad han själv och alla andra hade tänkt.

– Operationen har gått jättebra, det var välbehövligt och rehabiliteringen har gått snabbare än vad som var planerat. Jag är tacksam för allt slit och allting runt omkring som har hjälpt mig både psykiskt och fysiskt för att ta mig dit jag är idag.

Har du haft problem tidigare?

– Nej, inte som nu. Det är väldigt påfrestande för knäna att vara målvakt, men det är inte så att jag har haft tillräckligt med problem för att det skulle krävas operation tidigare.

Rehabiliteringen började i simbassängen och efter ett tag kunde den Färjestad fostrade målvakten ta sig ut på isen igen. Prioriteringen var däremot från en början en helt annan än att ta sig tillbaka. Först och främst var det smärtan.

– Just det här att slippa smärtan och att kunna spela smärtfritt. Man försökte intala sig själv att komma tillbaka starkare än någonsin och prestera så bra som man bara kan, säger han och fortsätter:

– Jag gick på kryckor i x-antal veckor och sen har jag haft hjälp av vår fysio Thomas Karlsson, som har gett mig program, där vi har gått från rehabilitering i bassäng till att gå upp på land och öka belastningen stegvis. Man kan egentligen säga att det har gått från bassäng till lätta rörelsemoment i gymmet, maskiner i gymmet, lättare skridskoåkning och nu full belastning på is.

Känner du av något fortfarande?

– Nej, rent operationsmässigt känns det bra, men man är perfektionist när man kommer ut på isen och man vill ju att allt ska sitta direkt. Man får nog ha lite tålamod med målvaktsspelet. Det får komma i efterhand liksom.

Tomas Rydén i Vimmerby under fjolårssäsongen. Foto: Bildbyrån

“JÄTTEGLAD ATT DET GÅTT SOM DET GÅTT”

Tingsryd som värvade in Rydén inför årets säsong har fått klara sig utan målvakten fram tills nu. Trots den långa väntan har laget aldrig velat skynda tillbaka målvakten till spel.

– Kommunikationen med Tingsryd har varit bra. Jag har inte känt någon press på att stressa mig tillbaka, utan det har fått ta den tid det tar. Det enda de vill är att jag ska bli hel och frisk så att jag kan komma tillbaka och vinna matcher åt dem.

Tränaren och sportchefen Magnus Bogren informerade tidigare i veckan att Rydén snart kan komma att vara tillbaka i fullt spel, men det är ännu inte klart exakt när debuten i Hockeyallsvenskan kommer.

– Jag är jätteglad över att det har gått som det har gått och det är som Bogren säger. Tar det en vecka eller tre veckor – det får ta den tiden det tar och jag ser ljust på våren.

Vad kan man ha för förväntningar på dig när du kommer tillbaka?

– Jag har känt mig rätt bra på träningar och så, men nu har jag bara gjort två eller tre träningar med laget så jag behöver tid på mig. Det är svårt att säga hur långt bort jag är. Jag känner mig ändå bra och inte värdelös om man nu kan säga så, säger han, skrattar och fortsätter:

– Det är svårt att säga. Jag sätter alltid höga förväntningar på mig själv, men jag behöver tid för att komma in i tajming, fotarbete och tålamod på isen. Vill de ha in mig i en match är det för att jag ser bra ut på isen. Just nu känner jag bara att jag vill ha tålamodet och hitta tillbaka till en bra känsla i målet.

Tomas Rydén. Foto: Privat

“FOKUS PÅ ATT KOMMA TILLBAKA”

Tingsryd som Rydén, av förklarliga skäl, har fått följa från sidan av isen under säsongen ligger just nu på en tolfteplats i tabellen bara tre poäng från Södertälje som ligger under kvalstrecket. Själv tycker han att det stundtals har sett riktigt bra ut, men att det även i flera matcher har saknats en del från laget.

– Säsongen har blandat och gett, vilket har varit vårt dilemma. Vissa matcher har vi varit otroligt bra, fört matcherna och dominerat dem. I andra matcher har vi inte legat på den standarden vi vill ligga på och då är vi sämre än vad vi egentligen är. Våra toppar har varit väldigt höga och våra dalar har varit djupa.

När Rydén skrev på för Tingsryd inför årets säsong var det på ett ettårskontrakt, som tar sitt slut när säsongen är färdigspelad. Inför nästa säsong har han ännu inte lagt något större fokus, utan just nu handlar allt om att ta sig tillbaka.

– Mitt största fokus har varit att komma tillbaka och få stå på is igen. Jag vill kunna lita på att belasta mitt ben utan att tänka på det. Målet har varit hela tiden att få spela matcher den här säsongen och jag har inte riktigt gått runt och tänkt så mycket på vad som sker nästa säsong. Fokus har legat på att komma tillbaka till isen och klara av det sen får jag diskutera nästa säsong med min agent efter att jag eventuellt har spelat lite matcher och så.

TV: Han var SHL:s bästa spelare 2021

Matchrapporter: HV71 avslutar året med seger – efter backens två mål Fyra raka segrar för Kristianstad – efter 3-2 mot Tingsryd AIK vann borta mot Tingsryd Troja/Ljungby avgjorde i förlängningen mot Tingsryd HV 71 toppar tabellen efter seger mot Tingsryd