När Luleå under dagen besegrade Frölunda med 1-0 höll Joel Lassinantti sin 36:e nolla i klubben.

Detta innebär att han nu slagit rekordet för flest hållna nollor i Luleå och därmed tagit sig förbi den tidigare rekordinnehavaren Jarmo Myllys.

– Det känns helt otroligt egentligen, säger han i C More efter matchen.

Luleå slog under dagen Frölunda med 1-0 och det blev en kamp mellan målvakterna Matt Tomkins och Joel Lassinantti.

Den sistnämnde stoppade samtliga 38 skott och stod därmed både som vinnare av matchen och vinnare i målvaktsduellen.

Nollan var Lassinanttis tredje för säsongen, vilket innebär att han nu är den målvakten i Luleås historia som har hållit nollan flest gånger. Tidigare rekordinnehavaren var Luleålegendaren Jarmo Myllys, som hållit nollan 35 gånger för Luleå.

“EN BARNDOMSIDOL”

I och med dagens nolla kan Lassinantti nu stoltsera med 36 hållna nollor under karriären i Luleå.

– Det känns helt otroligt egentligen. Det kanske är ett tecken på att man börjar bli gammal, säger den nya rekordinnehavaren i C More och skrattar innan han fortsätter:

– Jag har sagt det tidigare. Jarmo är en anledning till att jag började stå i mål och en barndomsidol för mig så att ens nämnas i samma mening som han känns stort för mig.

Luleå har efter dagens vinst tre raka segrar och utöver det har de även plockat en eller fler poäng i 14 raka matcher, vilket även det är ett nytt klubbrekord.

