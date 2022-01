Flera juniorlandskamper ställs in: "Hälsan i första rummet"

Covid-19 har slagit hårt mot ishockeyvärlden och flera turneringar samt matcher har ställts in eller skjutits upp.

Nu meddelar förbundet att ytterligare en drös med ungdomscamper och turneringar ställs in.

Covid-19 har kopplat ett järngrepp om världen och likt i andra länder har även Sverige påverkats kraftigt av detta.

JVM ställdes in på både herr- och damsidan, matcher i SHL och Hockeyallsvenskan har ställts in på löpande band och publikrestriktionerna i arenorna är sedan juluppehållet tillbaka.

“HÄLSAN I FÖRSTA RUMMET”

Nu kommer ytterligare aktiviteter under januari och februari ställas in, vilket meddelas på Förbundets hemsida. Utvecklingscamper för damernas U15 till U17-landslag kommer ställas in. U15-herrarnas utvecklingscamper kommer att gå samma öde till mötes.

Utöver detta ställs även en hel drös med turneringar in under årets två första månader. Turneringar för herr landslagen mellan åren U16 till U19 kommer ställas in.

– Att åter igen behöva ställa in verksamhet känns självklart tråkigt. Med det sagt så kommer hälsan i första rummet och vi måste ta ansvar för smittspridningen. Med den ökade smittspridningen som också har drabbat ishockeyn så är det inte rimligt att samla ungdomar från flera länder eller regioner. Därför är deltagande länder överens om att i nuläget ställa in, säger Anders Lundberg, Spelarutvecklingschef för Svenska Ishockeyförbundet.

