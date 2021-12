Connor McDavid i den finska ligan?

Ja, det var nära att bli verklighet förra säsongen.

Superstjärnan var överens med HIFK om ett korttidskontrakt, men affären gick i stöpet i sista stund, enligt finska MTV.

Förra säsongen lånade Liiga-klubben HIFK in bland andra Emil Bemström från Nordamerika under tiden som NHL hade uppehåll under hösten.

Där och då var den finska huvudstadsklubben även nära att landa en av världens absolut bästa hockeyspelare. Enligt finska MTV så var IFK Helsingfors överens med självaste Connor McDavid om ett 15 matchers långt avtal.

McDavid skulle spela utan någon lön för Liiga-laget och hade finansierat alla försäkringar via externa finansiärer, en summa som enligt MTV landade på en sexsiffrig eurosumma.

– En seriös process var igång. Vi ville inte slösa någons tid, säger en agent som var involverad i affären till MTV.

SKULLE ANSLUTA I NOVEMBER

Klubben hade även ordnat bil, bostad och flygbiljetter för McDavid och enligt sajten var Oilers beredda att låta sin superstjärna spendera några månader i Finland. I november var tanken att McDavid skulle flyga till Helsingfors, men av ännu okända anledningar så gick affären i stöpet i sista stund.

– Om en sådan kille skulle komma och spela i Finland så skulle det inte bara lyfta IFK, det skulle lyfta hela ligan, säger en av personerna som var involverade i affären.

Utlåningen uteblev och i stället inledde McDavid säsongen som planerat i Edmonton Oilers. Där stod han superstjärnan för 105 poäng (33+72) på 56 matcher i grundserien och vann således Art Ross Trophy (mest poäng), Hart Trophy (ligans MVP) samt Ted Lindsay Award (ligans MVP framröstat av spelarna).

Frågan är hur många poäng Connor McDavid hade gjort på 15 matcher i den finska ligan?

