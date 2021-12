Bekräftat: NHL-spelarna stoppas från OS-spel

Det har ryktats om det en längre tid men nu kom slutligen det officiella beskedet.

Under onsdagen gick NHL ut med att de stoppar sina spelare från att resa till Kina och spela OS.

Under hela 2021 har hockeyfans världen över gått och hoppats på att NHL-spelarna ska resa till OS för att spela i det stora mästerskapet.

NHL har haft ett avtal med IIHF som möjliggjort att spelarna ska kunna resa till Kina men det har funnits en 'out' skulle kunna använda för att dra sig ur.

Nu väljer NHL att använda den klausulen efter att covid-19 har härjat bland lagen i ligan där över 100 spelare har testat positivt för viruset vilket har gjort att ett 50-tal matcher skjutits upp.

För att kunna bevara sitt spelschema väljer nu NHL därför att stoppa sina spelare för att resa till Peking och delta i OS.

– NHL respekterar spelarnas vilja att representera sitt land och delta i turneringen där de bästa ska mötas. Vi har väntat så länge som möjligt för att fatta detta beslut och vi har utforskat varje möjlig lösning, säger NHL-kommissionären Gary Bettman i ett uttalande och fortsätter:

– Tyvärr är det dock inte möjligt med tanke på hur spelschemat ruckats på grund av Covid-19. Vårt fokus och mål är att kunna genomföra NHL-säsongen så säkert som möjligt och därför kommer vi behöva spela matcher under det planerade uppehållet i februari. Vi ser fram emot att våra spelare ska kunna vara med i OS 2026 i stället.

