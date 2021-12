Madrömmen: Svensken har brutit foten

Rutinerade Alexander Edler har varit en viktig pjäs för Los Angeles Kings under säsongen.

Nu meddelar klubben att 35-åringen tvingas till en längre vila efter ett fotledsbrott.

Det var i matchen mot Minnesota den 11 december som oturen var framme för Alexander Edler.

Wild-forwarden Brandon Duhaime tacklade den svenska backen med stor kraft in i sargen. Den rutinerade spelaren med över 950 NHL-matcher i bagaget blev liggande i, vad som såg ut att vara, stora smärtor.

Alex Edler leaves the game after crashing into the boards.

Nio dagar senare kommer nu beskedet att fotleden är av och att det blir en längre vila för Alexander Edler.

In addition, defensemen Alex Edler (left-ankle fracture, Dec. 11) and Sean Walker have been placed on long-term injured reserve.