Sebastian Vidmar inledde säsongen i Hockeyettan med Vimmerby. Sedan återvände han till USA för spel i ECHL med Adirondack Thunder. Nu meddelar New Jersey Devils farmarlag i AHL, Utica Comets, att de gett svensken en tryout.

Malmösonen Sebastian Vidmar tillbringade sju säsonger i Nordamerika innan han återvände hem till Sverige förra säsongen. Efter en kort sejour i division 2-klubben Trelleborg hamnade 27-åringen i Hockeyettan och Vimmerby. Det var även där som den storvuxne forwarden inledde årets säsong.

Men efter tio matcher och sju poäng för smålänningarna blev det klart att Vidmar skulle återvända till USA. I mitten av november blev han nämligen klar för ECHL-klubben Adirondack Thunder. Efter nio matcher och tre poäng (2+1) där får han chansen att avancera.

På fredagen meddelade Utica Comets, New Jersey Devils farmarlag i AHL, att de sajnat Sebastan Vidmar till en tryout. Därmed får han chansen att bli lagkamrat med JVM-aktuelle Alexander Holtz och Fabian Zetterlund.

NEWS: Pete MacArthur, Sebastian Vidmar, and Chris Lijdsman have each signed a PTO with the @UticaComets.



Good luck, boys! #RiseUpADKhttps://t.co/at8vcgMt74