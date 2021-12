Tomas Montén gör sin sista JVM-turnering innan han tackar för sig som förbundskapten.

På en pressträff under dagen berättade han lite om sina tankar inför turneringen och vad man kan förvänta sig av truppen.

– Jag tror att alla lag som är här har chansen, men vi kommer behöva göra en topprestation för att kunna slå oss in i en medaljomgång, säger han.

Tomas Montén missade JVM i fjol, då han inför turneringen testades positiv för Covid-19 och därmed inte reste med laget till Kanada. Under kvällen höll han en pressträff inför årets turnering, som även blir hans sista, och berättade då om känslan inför turneringen.

– I fjol var det en speciell situation, då vi tappade både ledare och spelare. Det kändes nästan lite absurt att det inte gick att göra mer med situationen som vi hade. Som sagt är vi här nu och vi har inte tappat någon än så länge på de testerna vi har gjort i Sverige och på de testerna som vi har gjort här, säger han och fortsätter:

– Det är klart att det var en stor rädsla att det skulle händ anågot liknande igen och att man inte skulle få avsluta nu sista gången, men nu är jag här och hoppas det ska hålla hela vägen.

Tomas Montén. Foto: Bildbyrån

Tidigare i år meddelades beslutet att Montén gör sitt femte och sista JVM med Juniorkronrna i vinter och redan innan turneringen har satt igång kan han se tillbaka på in tid som förbundskapten med stor glädje.

– Det är fantastiskt roligt och jag har sagt flera gånger. Det är det roligaste jobbet jag har haft än så länge och det är klart att jag säkert hittar något nytt som är lika roligt eller roligare, men det är otroligt häftigt. JVM är lite speciellt, då det är så populärt och så pass haussat. Det är i stort sätt bara de bästa spelarna som är med och alla de spelarna man har haft under åren är nästa generations världsstjärnor innan de har slagit igenom.

Vad han ska göra nu är fortsatt oklart, men han kommer efter turneringens slut sätta sig ner och se över möjligheterna.

– Jag har inte bestämt mig för någonting, men jag söker ett jobb som huvudtränare till nästa säsong och det är väl vad jag har sagt. Jag ska först göra klart VM här nu först och främst innan jag börjar fundera något mer på vad jag ska göra. Jag älskar jobbet, trots att det kan vara tufft och har vissa baksidor. Jag tycker jag har lärt mig mycket under de här sex åren på förbundet och man har mycket nya idéer som man skulle testa på ett lag. Det skulle vara fantastiskt kul att få möjligheten att göra det.

“ALLA ÄR FÖRVÄNTANSFULLA”

Till årets turnering tycker Montén att han har en bra trupp på plats och som flera gånger förut är det unga killar med höga förväntningar som går in i turneringen.

– Jag tycker att det är som alltid, alla är förväntansfulla och det är bra. Nu har vi bara träffat 19 av 25 spelare och det var de 19 som var i Uppsala. Sedan anslöt de andra sex på vägen och de har vi inte träffat fysiskt ännu utan bara på Teams-möten. Killarna som kommer från Nordamerika var redan på hotellet när vi landade. Det ska bli kul att få köra igång imorgon och det är lite speciellt, då vi i vanliga fall brukar köra igång lite tidigare. Det är den 18 imorgon och då träffas vi för första gången så det blir en lite annan process än den vi är vana vid, säger han för att sedan berätta lite om upplägget:

– Vi kommer att ha ett "pre-camp" som startar här nu imorgon med vår första träning och jag tror att vi kommer få ihop sju eller åtta träningar samt två träningsmatcher innan vi startar turneringen.

Truppen till årets turnering bjöd egentligen bara på en stor överraskning och det var beslutet att inte ta med William Wallinder, som under säsongen har slagit sig in i Rögles A-lag och SHL. Under pressträffen idag var förbundskaptenen tydlig med att det ligger mer bakom alla beslut runt omkring truppen än det alldeles självklara.

– Det är svårt och du får inte facit förrän efteråt. Du måste gå på din kunskap, erfarenhet och intuition. Man får basera det i hur man ser på spelarna, hur man sätter in dem i laget och i vilka roller. Man får ta det utifrån det och det kanske är den svåraste biten för er från den andra sidan att sätta er in i. Varför man väljer en spelare framför en annan handlar om hur man ser på lagbygget och hur man ska använda spelarna.

Tomas Montén. Foto: Bildbyrån

“HAR KAPACITET ATT MÄTA OSS MED DE BÄSTA”

Montén tror att årets upplaga av Juniorkronorna ska kunna slåss om medaljerna i turneringen. Får han säga det själv hoppas han på att avsluta på topp och med ett guld.

– Jag tror att alla lag som är här har chansen, men vi kommer behöva göra en topprestation för att kunna slå oss in i en medaljomgång och det är vi fullt medvetna om. Det är något som vi har påtalat och det är något som grabbarna har påtalat också när vi har suttit här. Vi har ett jobb att göra, om vi gör det så har vi kapacitet att mäta oss med de bästa. Det kommer krävas det bästa av alla i gruppen, säger han och fortsätter:

– Det skulle vara den optimala avslutningen. Förra året var jag inte med och jag kommer inte riktigt ihåg vilken placering det blev i fjol. De åren jag har varit med har vi kommit fyra i Montréal , tvåa i Buffalo, femma i Vancouver och trea i Tjeckien så det är en placering kvar. Det hade varit det perfekta slutet.

I Kanada och inte minst i NHL har det blivit en massiv ökning av Covid-19-fall den senaste tiden. Flera matcher har i veckan skjutits upp och för att ta ett exempel så har Calgary knappt en hel femma utanför Covid-19-protokollet.

Hela situationen med ett rusande Covid-19 och en stor turnering är självklart något som har diskuterats med laget.

– Vi belyste det litegrann igår och vi har inte så mycket som vi kan påverka egentligen. Vi hoppas ju såklart att turneringen flyter på och att det kommer vara publik på matcherna, vilket är den största frågan jag tror killarna har. Det har de sett fram emot, speciellt de som var med i fjol och spelade framför tomma läktare. Vi har ett strikt protokoll och det fungerade bra i fjol så det är vad vi försöker påtala. Vi testas dagligen och vi har inte träffat någon annan person än de som jobbade på flyget över, men vi försöker fokusera på vårt och sedan får vi vara redo för eventuella förändringar som kan dyka upp helt enkelt.

“VILL TA DEN SISTA CHANSEN”

Likt han själv är det flera av spelarna i laget som kommer göra sin sista JVM-turnering i år. En av de är Alexander Holtz, som i JVM mått mätt, redan är en veteran. Holtz gör sin tredje turnering och förväntningarna på honom är att han ska vara en ledande spelare.

– Jag har pratat med Alexander här några gånger under hösten och han har varit solklar med att han jättegärna ville spela ett tredje JVM. Han vill, precis som mig, ta den sista chansen och plocka en medalj. Han är en offensiv spelare, men vi kommer inte lägga några poängmål på hon för det. Antingen blir han en offensiv kraft eller så blir han en spelare som motståndarna lägger mycket kraft på. Han är en ledande spelare med mycket energi, kraft och glädje. Han har mycket rutin att dela med sig av till gruppen.

Ingenting är bestämt ännu och träningslägret inför JVM tar fart på riktigt under morgondagen, men redan nu finns det en duo, som hela svenska folket förväntar sig ska spela tillsammans. William Eklund och Alexander Holtz är Sveriges två största stjärnor och om allting går som planerat hoppas Montén nu få en effekt från de två stortalangerna, tillika bästa vännerna.

– Det är grundtanken, sen får vi se hur det ter sig. “Wille” var med oss och tränade i Uppsala innan vi åkte och “Alex” anslöt nu här borta. De har en kemi redan sen tidigare både från Djurgården i fjol, men även om man backar längre tillbaka i tiden. De hänger mycket på sidan av isen också och det brukar vara ett bra tecken när man bygger ett lag. De spelarna som hänger mycket på sidan brukar fungera bra ihop även på isen.

Alexander Holtz och William Eklund. Foto: Bildbyrån

