Experten om Djurgården: "Jag kanske hade lyft på locket till Berglund"

Djurgården har gått tungt under hösten och har varit öppna med att de letar efter nyförvärv som kan stärka klubben.

Den tidigare tränaren och numera C More-experten, Niklas Wikegård, lyfter nu fram två namn som han hade kunnat tänka sig i laget.

– Får man in Patrik Berglund och Dick Axelsson så har man helt plötsligt ett annat lag, berättar han i en Instagram-video.

Djurgården har gått tungt under hösten och ligger just nu sist i SHL, ju poäng bakom nästjumbon Timrå. Det kommer att krävas rejäla krafttag under våren för att Djurgården ska klättra upp över kvalstrecket och för att göra det kommer de, med största förmodan, behöva värva spelare.

Niklas Wikegård, som tidigare agerat huvudtränare i Djurgården och numera är expert i C More, tror sig kan ha hittat lösningen för laget. På sitt Instagram-konto publicerade han en video där han berättade om två spelare han hade kunnat tänka sig i laget.

“HADE JAG VARIT DJURGÅRDEN HADE JAG RINGT”

Dick Axelsson öppnade tidigare i veckan för en återkomst till laget, trots att han efter fjolårssäsongen meddelade att skridskorna skulle placeras på den berömda hyllan. För Sportbladet berättade han om sina tankar att potentiellt göra en återkomst i Djurgården, vilket Wikegård har snappat upp.

– Jag blev så glad att jag nästan hade velat läsa det tolv gånger, säger Wikegård i ett Instagram-inlägg och fortsätter:

– Dick Axelsson med ett “purpose”, Dick Axelsson med någonting han brinner för, att spela kvar Djurgården i SHL. Dick Axelsson, 34 år gammal har hur mycket hockey kvar som helst i kroppen och det förstår vem som helst. Får han lite tid på sig att träna kommer det vara ett enormt lyft för Djurgården Hockey. Att få den personligheten i oklädningsrummet och den kvaliteten på isen. Helt plötsligt får Rhett Rakhshani någon att spela och man kommer få en förstakedja av yttersta klass i SHL. Det kommer bli lättare att få ihop formationerna tack vare en enda spelare. Jag är ledsen om jag säger det här, men det kanske är första gången i Dick Axelssons liv som han spelar med en tydlig målsättning, någon form av “purpose” och något som han brinner för. Hade jag varit K-G Stoppel, hade jag varit Djurgården så hade jag ringt och sagt: “Dick du spelar”.

“EN VÄLDIGT DUKTIG HOCKEYSPELARE”

Utöver Axelsson öppnar Wikegård även för ytterligare en återkomst till klubben. Patrik Berglund, som spelade i Djurgården säsongen 2019/20, är näste spelare experten kan tänka sig se göra en återkomst.

– Kanske hade jag lyft på locket till Patrik Berglund också, som bor i Stockholm. Jag vet att det finns en massa om, hit och dit, men i grunden är det en väldigt duktig hockeyspelare. Får man in Patrik Berglund och Dick Axelsson så har man helt plötsligt ett annat lag, berättar han vidare.

Berglund spelade under fjolårssäsongen i Brynäs, men klubben valde tidigare i höstas att bryta kontraktet med den tidigare stjärncentern. Detta efter han utreddes för brott. Förundersökningen mot Berglund lades ner i slutet av oktober i år.

