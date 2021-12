Det satt långt inne, men tillslut kunde Hudiksvall ändå få in ett avgörande 3-2-mål hemma mot Forshaga. Gästernas heroiska kämpande räckte inte och Glada Hudik går med i toppen trots att de framstår som formsvaga.



Forshaga var 14 sekunder ifrån att norpa poäng av Hudiksvall på bortaplan ikväll. Det var snopet för värmlänningarna när Axel Levander tjusigt styrde in den avgörande 3-2-pucken i hemmalagets slutforcering.



Men rent krasst ska man kanske snarare se det som att Forshaga kunde vara lyckliga att de levde i matchen så långt som in i slutsekunderna.



För att värmlänningarna stod emot den våldsamma hemmaforceringen så pass länge kunde man tacka sin lysande målvakt Gustav Griborn och Fru Fortuna för.



Årets Forshaga har inga stjärnor. Det är ett starkt kollektivt där alla jobbar för varandr