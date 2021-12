Senast hon var med i båset spelade Sverige en sensationell VM-final. Nu hoppas Madeleine Östling på att upprepa succén med Sveriges U18-landslag. Hur man ska nå dit? Genom att vara en nagel i ögat på motståndarna.

– Det spelar ingen roll hur skicklig du är, ”Hard work beats talent”, säger Östling till hockeysverige.se.

UPPLANDS-VÄSBY (Hockeysverige.se)



I januari väntar Förbundskaptenen Madeleine Östlings kanske största utmaning som headcoach då hon ska jaga medalj på Junior-VM med U18-landslaget. Inför säsongen 2021/22 tog hon över jobbet efter den tillfälliga landslagscoachen, Anders Lundberg, och hon var inte speciellt svårövertalad då jobbförfrågan om hon villa ta sig an förbundskaptensjobbet kom från Svenska Ishockeyförbundet.

- Det här är för mig det kanske finaste uppdraget inom ishockeyn som jag stött på. Jag känner att det är en jätteynnest att få jobba med den här åldersgruppen, berättar Förbundskaptenen då hockeysverige.se träffar henne för en intervju dagen innan avresan till Schweiz där tre träningsmatcher väntar för U18-landslaget.

- Att få vara med på, även om det är en liten del, deras utvecklingsresa. Spelarna pratar om hur fint det är att dra på sig landslagströja. Det är lika ärofyllt att ta på sig kavajen eller vad man nu har. Med Tre Kronorna på bröstet är jag jättestolt.

- När jag klev av efter mina tre år med Ylva (Martinsen), eftersom det finns en lyx med att både vara klubbtränare och landslagscoach, kände jag att det var för spretigt att göra båda, vilket jag gjort under tre år. Jag ville fokusera på en sak. Då valde jag Linköping i SDHL. Efter några år där ville jag välja den andra sidan och inte ha något SDHL-lag.



Var det viktigt att få med dig Pernilla Winberg som assisterande coach?

- Det var inte den saken som gjorde att det slog över. Hon kom in efter ett tag och jag är jätteglad att ha med mig Pernilla och hela ledarteamet.



Ni känner trots allt varandra relativt bra, är det en fördel?

- Jo, så är det. Jag är jättestolt över det team vi är. Vi känner varandra, kompletterar varandra och är olika, vilket jag tycker är väldigt viktig. Vi tycker inte alltid lika, vilket också är den stora grejen med att jag valde Pernilla.

“FÖRSÖKTE HITTA EN TEAMBUILDING”

- Jag har haft henne som spelare i Linköping, men jag har också spelat mot henne och vet vilken typ av människa hon är. Hon är ingen som kommer stryka mig medhårs och bara säga ja till allt. Pernilla ställer frågoroch utmanar mig. Jag tror vi behöver det.

Vilka erfarenheter tar du med dig från dina tre år som assisterande tränare och resan till framgångar i Junior-VM?

- Om man bara tittar på VM så kan man tycka det är under lång tid, men det går väldigt fort. Även om vi bytt ut några spelare får man börja se redan vid första samlingen att det är ”dit vi ska”. Det är en process även om det byts ut lite här och där.

- Lagsamhörigheten, att lära känna varandra, bygga teamet runt omkring. Det tar jag med mig från tidigare.



Hur byggde ni teamet då?

- Vi försökte verkligen hitta, vilket kan vara svårt, en teambuilding. Vi tycker såklart det är jätteviktigt med is-träningar, det kan vara lite skillnad på spelsystem och man vill se alla spelare i powerplay och boxplay, men det är väldigt viktigt med det här att lära känna alla.

- Alla grejerna utanför är viktigt i slutändan då det brinner som mest i dom här tajta matcherna. Då betyder det kanske mer än hur vi tränade powerplay i november.

Madeleine Östling. Foto: Bildbyrån.

Om du ser till det laget som var med och vann silver 2018, hur tänker du generellt kring dom här tjejernas utveckling och speltid i SDHL, har dom fått och tagit chansen att ta det här stora klivet?

- Coronan har ställt till det mycket. Speciellt för 03:orna som inte fick spela VM. Jag är inne på det som många pratar om att dom här ska vara mogna SDHL-spelare, men jag hoppas inte att det ser ut så om tio år. Idag är det så på gott och ont.

- Det är alltid några som kommer vara väldigt unga i SDHL. Så är det även i SHL och NHL, men jag hoppas att inte övervägande del som spelar i SDHL är under 20 år om några år. Jag tycker inte att det ska vara så.

- Många kommer upp så otroligt tidigt i seniorhockeyn. Sedan kanske flera slutar alldeles för tidigt också. Den här junior och utvecklingstiden tror jag är väldigt viktig. Många yngre spelar i SDHL, men dom tappar kanske lite också.

Foto: Bildbyrån

“DET ÄR DET KLURIGA”

- Tack vare att det kanske inte finns så många damer som spelar ishockey i Sverige just nu. Är du ganska bra kommer du upp tidigt i SDHL.- Jag vill att det ska vara seniorer i SDHL och att det sedan finns en riktigt bra juniorliga. Det finns det inte idag.- Jag hoppas det.- Nej, idag finns det inte. Med det här flick och dam-projektet, hur ser du ut idag och att prata med klubbarna om vart vi vill vi. Sedan måste alla verkligen dra sitt strå till stacken.- Det räcker inte med två SDHL eller SHL-klubbar gör det. Här gäller det alla, att hockey är för alla. Sedan kanske vi måste mer ”pint-pointa” flickor eftersom hockey kanske inte är lika naturligt för dom som för killar.- Som svar på din fråga om underlaget finns nu så är svaret nej. Inom en väldigt snar framtid, nej. I ett längre perspektiv är svaret ja, men då måste jobbet göras nu.

Det U18-lag som du tar med dig på resan till Schweiz, har dom fått den matchning i kroppen som dom behöver för att spela internationell topphockey?

- Det är nog lite högt och lågt på den trupp som är här nu. Mer än hälften, absolut. Jag tycker att dom spelarna får spela väldigt mycket in sina SDHL-lag. Också på viktiga positioner.

- Sedan finns det andra som inte fått spela lika mycket. Det kan exempelvis bero på om SDHL-klubben har ett andralag i Division 1. Har man inte det vad ska dom då hitta istid. Många har ändå hittat istid och får spela mycket.



Hur är dialogen med SDHL-coacherna kring det här?

- Det är något som jag tycker är något vi i hela hockeyrörelsen pratar om är det kluriga. Vissa har det väldigt bra upplagt då man har ett Division 1-lag och kanske något ytterligare yngre lag.

- Samtidigt finns det en annan svårighet i det. Om jag ser till Linköping så har vi ett Division 1-lag, men då blir det svårt att hitta matcher. Det spelar ingen roll hur bra vi gör det då vi inte har några att spela mot.

- Visst, det finns ett lag uppe i Luleå, men den resan blir svår att försvara ekonomiskt. Det är där vi är idag och jätteberoende av varandra.

- Jag tycker ändå att dialogen går bra, men det här är ingenting som kommer hända till nästa säsong, tyvärr.

“VI ÄR INDIVIDUELLT SKICKLIGARE”

Om jag ser till damhockeyn så ska vi bli bättre på att skjuta och passningarna. Det tycker jag är dom två stora faktorerna.- Om vi ska jämföra oss internationellt… Det blir luddigt att säga ”starkare på puck”, men jag upplever att när man kommer internationellt både på junior och senior, tittar du mot USA, Kanada och även Finland som är högre på rankingen, så vinner dom spelarna mer kamper.- Stark på puck kan vara allt från att vara medveten om att någon kommer bakom eller vid sidan om dig så du kan skydda pucken. Oftast är det nu att du inte har informationen, det går för fort.

Nu ska ni till Schweiz för att möta hemmanationen och Tyskland, vad förväntar du dig av den här resan?

- För det första ska det bli jätteroligt att spela mot Schweiz och Tyskland. Vi har inte mött dom tidigare och båda lagen är i vår VM-grupp. Det betyder att det här verkligen är förberedelse inför VM.

- Det kommer vara jätteviktigt att ha mött dom lagen innan scoutingmässigt. Jag tror tjejerna kommer tycka det är skönt att ungefär veta vilka dom här lagen är. Vi har mött Finland, som ligger högre än oss i ranking, sex matcher innan, vilket jag också tycker är bra.

Nicole Hall är en av de svenska stjärnorna. Foto: Bildbyrån.

Vad tror du det betyder för tjejerna att ha slagit just Finland tidigare under säsongen?

- Om vi kommer möta Finland i VM är det i eventuellt en kvartsfinal eller semifinal. Därför blir dom här matcherna som tre kvartsfinaler för oss. När vi väl står där och tagit oss dit, för dit ska vi, ska vi vara mer förberedda inför den matchen än vad Finland är.

- Finland är rankade bättre än oss av en anledning, att dom varit bättre. Det gäller att vi tar tillbaka det. Jag tycker att vi är individuellt skickligare än vad Finland är, men dom jobbar stenhårt. Det spelar ingen roll hur skicklig du är, ”hard work beats talent” så det gäller att vi är jäkligt obekväma.



Är målbilden i Junior-VM att ni ska vara obekväma?

- Ja…

TV: “Han var uträknad - men kom in och var kung”

- Vi kan gå jättelångt. Senast jag var med i VM stod vi i en VM-final så jag har bara positivt med mig. Vi förlorade tyvärr den, men allt går. Ingen hade räknat med Sverige i en VM-final då vi spelade i Ryssland.- Det gäller att jobba hårt, men ibland också ha lite tur. Samtidigt, tur förtjänar man. Det är bara en match som gäller då man kommer upp till slutspelet så jag tror, som sagt var, att vi kan gå långt, avslutar Madeleine Östling samtidigt som SVT spelar in en intervju med Mira Markström bara några meter från oss.