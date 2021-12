Alexander Holtz är på väg till Kanada – med ett mål: ”Sista chansen för mig att vinna ett JVM-guld”

Det var i fredags som Tomas Montén, med glädje, kunde bekräfta att Alexander Holtz var tillgänglig till Junior VM. För Hockeysverige.se berättar forwarden nu om varför han tackade ja, NHL-debuten och livet i Nordamerika.

– Nu är det sista chansen för mig att vinna ett JVM-guld, säger 19-åringen.

Förbundskaptenen Tomas Montén kände sig nog ganska belåten då NHL-spelaren Alexander Holtz tackade ja till spel i Junior-VM. 19-åringen från Björknäs i Nacka har så här långt spelat sex NHL-matcher för New Jersey, men har också erfarenhet från att spelat två JVM-turneringar tidigare. Han tvekade heller aldrig när frågan kom om det fanns möjlighet för honom att göra ett tredje Junior-VM.



– Jag var såklart jättesugen på att åka till Junior-VM. Det blir lite av tredje gången gillt för mig, berättar Alexander Holtz för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan tidigare har jag ett U18-VM-guld och nu är det sista chansen för mig att vinna ett JVM-guld så det var ett självklart ja för min del.

Det fanns ingen tvekan alls att tacka ja till JVM-spel.

– Nej, verkligen inte. Att få representera landslaget är alltid sjukt stort. Man vet aldrig när man kommer få göra det nästa gång.

– Varje gång landslaget kommer ringa så kommer jag förhoppningsvis och förmodligen säga ja.

Hur var dialogen med New Jersey varit kring att släppa dig till turneringen?

– Jag vet att Montén hade mycket dialog med New Jersey. Sedan var det mest min agent som skötte dialogen. När väl beslutet togs var dom väldigt positiva till att jag skulle åka i väg så det känns bra från det hållet också.

”DET PASSAR OSS BRA”

Alexander Holtz har spelat två Junior-VM sedan tidigare och kan såklart ta med sig en hel del erfarenheter från dessa.

– Klart att jag tar med mig mycket från dom turneringarna. Första året var lite mer normalt än det andra. Förra året var det den här corona-bubblan och allt vad det innebar. Det var väldigt speciellt.

– Från varje VM eller match i NHL tar man med sig något ifrån så det är klart att jag bygger på min erfarenhetslista, säger Alexander Holtz som har stora förhoppningar på det lag som kommer representera Sverige under Junior-VM.

– Jag tycker det ser bra ut. Det är svårt att säga hur bra det kommer gå eftersom alla kommer dit med bra lag och det är dom bästa juniorspelarna som kommer att spela i Junior-VM.

– Vi kanske inte är förhandsfavoriter, men det var vi inte heller när vi vann U18-VM-guld. Det ska alltid spelas om det vilket är det bästa med hockey.

Han tror också att få slå ur underläge är något som passar det här laget bra.

– Ja, absolut. Det passar oss bra.

Vad hoppas du själv tillföra det här laget?

– Jag ska försöka bidra med mitt spel. Det är lätt att säga, men jag vill vara en offensivt bidragande spelare. Samtidigt vill jag kunna bidra överallt.

– Som du sa tidigare gör jag mitt tredje Junior-VM och då vill jag ta med mig lite erfarenheter från det till laget.

Du draftades av New Jersey förra året, med vilka förväntningar åkte du över till Nordamerika tidigare i år?

– Att från början slå mig in i New Jersey. Ta en plats där. Sedan blev jag nedskickad (AHL och Utica Comets) efter campen som sista gubbe.

– Jag fick en bra start här. Då fick komma upp och göra NHL-debut och några matcher där. Målet är såklart att komma tillbaka dit och spela där regelbundet.

FÖRSTA FLYTTEN HEMIFRÅN

I New Jersey spelar bland andra Jesper Bratt som Alexander Holtz känner mycket väl hemifrån Stockholm.



– Det har varit jätteskönt att ha honom här. Han har varit en stor hjälp för mig nu i början när jag har haft många frågor och funderingar. Det är bara lyfta på luren så finns han där, säger Alexander Holtz som också tycker det varit lite speciellt med allt runtomkring hockeyn.

– Jag skulle säga att det kanske har varit det tuffaste. Jag har alltid tidigare bott hemma, spelat i Djurgården, bott i Stockholm… Det här är första gången jag flyttat hemifrån på riktigt.

– När jag varit uppe i Jersey har det blivit att jag hängt lite med ”Jeppe” och dom andra svenskarna (Andreas Johnsson och Jesper Boqvist), men också med några av dom andra unga killarna i laget.

– Nu när jag är här i Utica, jag och (Fabian) Zetterlund bor tillsammans så vi hänger dagligen och hittar på olika saker.

Foto: Ed Mulholland/USA Today Sports/Bildbyrån. Alexander Holtz jagas av Jake Debrusk i NHL.

Trots en bra camp fick alltså inleda med spel i farmarlaget, något som var en liten besvikelse för 19-åringen.



– Klart att det var lite så. Jag kände att jag hade en bra försäsong så jag hoppades att få vara med i första truppen till ”opening night”.

– Samtidigt tog jag det lite som tändvätska och ville visa att jag skulle tillbaka. Jag hade en väldigt bra start här och det var skönt att få det förtroendet jag fick då. Målet är att försöka bygga upp det förtroendet igen och få en till chans.

”DET VAR RIKTIGT COOLT…”

Holtz har haft en mycket fin säsong i Utica så här långt. På elva matcher har han svarat för sex mål och totalt tio poäng.



– Det har rullat på bra. Vi spelar jättebra som lag och har 17 vinster, en torsk och två förluster i ”overtime”. Dessutom ligger vi först i hela AHL just nu så det har varit en rolig säsong.

Hur ser du tillbaka på NHL-debuten?

– Det var jäkligt coolt. Vi spelade i ”LA” (mot Los Angeles Kings) så jag mötte en av mina bästa kompisar (Tobias) Björnfot. När jag klev ut till värmningen och gjorde mitt ”rookie laps” fick jag ögonkontakt med honom på andra sidan. Det var ett lite speciellt ögonblick som jag inte kommer glömma på ett tag.

Vad sa ni till varandra före och efter matchen?

– Vi skrev lite med varandra efter matchen, men hann inte snacka jättemycket med varandra där.

Hur var känslan att glida in på isen för att debutera i NHL, vilket varit din dröm sedan du var liten?

– Det var riktigt coolt faktiskt (skratt) och något jag drömt om sedan jag var pytteliten. Jag har nog ännu inte riktigt förstått att jag gjort NHL-debut.

– Nu när jag känner att jag är så nära vill jag bara upp dit igen för att kunna leverera där på riktigt.

Det har så här långt blivit sex matcher och två assistpoäng för honom i New Jersey.



– Den tuffaste biten har varit att möta toppspelarna i varje lag. Vi mötte Tampa och där fick jag möta Victor Hedman och Steven Stamkos. När vi spelade mot Boston fick jag möta (Patrice) Bergeron, (David) Pastrnak, (Brad) Marchand-linan. (Jonathan) Huberdeau i Florida…

– Att möta alla dom här toppspelarna och se hur skickliga och bra dom är hela tiden har varit coolt.

Du sitter i en taxi nu till flygplatsen i Utica, när ansluter du till Junior VM-truppen?

– Nu ska jag flyga från Utica till New York och sedan vidare till Toronto och därifrån till Edmonton så jag ansluter i morgon (läs: idag).