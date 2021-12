Tidigare under säsongen har HV71 lånat in Martin Thörnberg från HC Dalen.

Nu plockar de in lillebrorsan Jesper Thörnberg som ansluter i tre matcher.

Jesper Thörnberg spelade 68 SHL-matcher för HV71 innan han lämnade Jönköpingsklubben 2013.

Nu är den 30-årige forwarden klar för en återkomst då han lånas in till HV71 i de kommande tre matcherna.

– Det ska bli jättekul att dra på sig HV-tröjan igen och jag ser fram emot att komma till Husqvarna Garden och träffa killarna imorgon, säger Jesper Thörnberg till klubbens hemsida.

HV71 tappar Zion Nybeck, Emil Andrae och Victor Sjöholm som ska spela JVM och sedan tidigare har de även Simon Önerud, Taylor Matson och Alexander Ytterell på skadelistan.

”SKA BLI SPÄNNANDE”

Jesper Thörnberg kommer därför komma in och stötta upp ett lag med flera ordinarie spelare borta i veckans matcher mot Mora, Tingsryd och Almtuna.

– Vi är tacksamma mot HC Dalen att vi kan låna Jesper denna veckan när vi har en del skador och spelare på landslag. Jesper är en spelare med härlig inställning och en pålitlig poänggörare och det ska bli spännande att se vad han kan göra i HV71, säger HV-sportchefen Johan Hult.

Tidigare under säsongen har storebror Martin Thörnberg också varit inlånad till HV71 från HC Dalen. Nu går lillebror därmed alltså i storebrors fotspår. Det blev fyra raka förluster när Martin var inlånad till HV och det återstår att se om det går bättre med Jesper i laget.

Jesper Thörnberg har gjort 26 poäng på 20 matcher i HC Dalen den här säsongen.

